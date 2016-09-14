В УНИАН проходит круглый стол о налоговых льготах для аграриев (событие окончено)

В УНИАН в рамках проекта УНИАН-АГРО проходит круглый стол на тему: «Налогообложение аграрного сектора. Нужны ли аграриям налоговые льготы?».

Участники: народный депутат Украины, член Комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова, народный депутат Украины, член Комитета ВР Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Кучер, директор департамента налогов и сборов юридических лиц ДФС Алексей Лишенко, президент Украинской Зерновой Ассоциации Клименко Владимир, председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун, эксперт в вопросах налогообложения агросферы Михаил Соколов, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, председатель аграрной партии Украины Виталий Скоцик, председатель Аграрного Союза Украины Геннадий Новиков, председатель Винницкой ассоциации фермеров и частных землевладельцев Инна Кухарчук, руководитель ООО «Робимакс Агро» Алим Мищук, ООО «Новомиргородский сахар», Кировоградская обл. Сергей Тарасов, директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко. Приглашены: представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства финансов Украины; Государственной фискальной службы. Модератор круглого стола: заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

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