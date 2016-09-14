Отмена спецрежима НДС ухудшит положение животноводов – Минагропрод

Отмена специального режима взимания налога на добавленную стоимость, которая, согласно Налоговому кодексу, произойдет в 2017 году, ухудшит положение животноводов, сообщил на круглом столе в рамках нового проекта УНИАН-АГРО директор департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов.

"Есть недостаток средств, который ухудшит состояние производителей, особенно тех, кто занимается животноводством", - сказал Ахиджанов.

Он отметил, что наиболее приемлемый для сельхозпроизводителей вариант налогообложения – возврат к 100% аккумуляции НДС на счетах предприятий.

"Если смотреть исключительно на ситуацию в отрасли АПК, лучше всего для отрасли оставить специальный режим НДС", - подчеркнул Ахиджанов.

Присутствовавший на круглом столе директор департамента животноводства Минагропрода Николай Кваша отметил, что от отмены спецрежима в условиях падения покупательной способности населения больше всего пострадают домашние хозяйства, которые занимаются животноводством.

"Количество поголовья в сегменте частных хозяйств будет серьезно падать", - сказал Кваша.

Он отметил, что уже сегодня 60% молока на переработку поступает от промышленных ферм. А производство мяса в стране растет за счет выхода предприятий из бизнеса.

В свою очередь Ажиджанов добавил, что правительство рассматривает несколько вариантов налогообложения отрасли АПК в следующем году. В частности, первый вариант – полная отмена спецрежима для всех аграриев, второй – возврат к 100% аккумуляции НДС для всех, третий – оставить спецрежим НДС для животноводов, садоводов и овощеводов, а четвертый – снизить ставку НДС для всех агропроизводителей.

"Если взять второй вариант, который мы просчитываем для АПК, нивелируется падение, особенно по отрасли животноводства, которое мы имеем на сегодня. Если взять третий вариант, будет небольшой рост по животноводству, около 1%. И если взять баланс по поступлениям бюджета, то расходы бюджета будут сбалансированы с доходами", - сказал Ахиджанов.

Читайте такжеГройсман призвал разобраться с возмещением НДС аграриям и провести необходимые проверки

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога перечисляются в бюджет, 15% остаются в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства – 20% - в бюджет, 80% - на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией – 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.

Аграрии неоднократно заявляли, что три уровня налога усложняют администрирование, что может повлечь за собой отказ части предприятий от уплаты НДС, и призывали Кабмин вернуть действовавшие ранее льготы по НДС. Кабмин идет на отмену этой поддержки отрасли в связи с требованием Международного валютного фонда.

Иностранные торговые партнеры Украины считают спецрежим НДС несогласованным преимуществом нашей страны в торговле.