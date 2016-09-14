Украинские аграрии готовы выйти на всеукраинскую забастовку 4 октября

Украинские аграрии готовы 4 октября выйти на всеукраинскую забастовку с требованием пересмотреть политику государства в части налогообложения агропредприятий и вернуть ту систему уплаты налогов, которая действовала в агросфере до 1 января текущего года.

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола, проведенного в рамках специального проекта "УНИАН–АГРО".

Он напомнил, что существовавшая вплоть до конца 2015 года система налогообложения аграриев действовала в Украине 17 лет и зарекомендовала себя весьма неплохо, поскольку аграрная отрасль стала одним из двигателей украинской экономики. А попытка поменять существовавшие ранее условия вернут отрасль во времена разрухи.

"Мы объявили забастовку на 4 октября, - сказал Скоцик. - Мы не требует льгот, мы говорим о том, что нельзя рушить то, что работало. Систему можно модернизировать, но не разрушать. И то, что мы выходим на забастовку в период уборочной кампании - это единственный способ обратить внимание на проблему".

Скоцик также обратил внимание, что нежелание властей услышать аграриев приведет к заметному спаду экономики, сокращению порядка 100 тысяч рабочих мест, падению экспортной выручки. Но главное, по мнению Скоцика, существенно ухудшатся условия жизни украинцев.

"Наше население за 25 лет сократилось на 10 миллионов человек. Почему? Все просто. Когда мы смотрим на потребительскую корзину, которую предлагают украинцу, что предлагают? Предлагают потреблять 30 кг мяса в год. А сколько нужно? Минимум 60 кг. В этом году среднестатистический украинец мяса, молока и яиц потребляет на 50% меньше, чем нужно. Рыбы - на 68% меньше, чем нужно. В конце концов к чему это ведет? К тому, что у нас заболевания, самая низкая в Европе продолжительность жизни, - сказал Скоцик. - Когда мы говорим о забастовке, мы не говорим о том, что отстаиваем интересы только аграриев. Мы отстаиваем интересы всего народа".

С главой Аграрной партии солидарен и присутствовавший на круглом столе предприниматель из Хмельницкой области Алим Мищук, который призвал политические силы, особенно Аграрную партию, более активно включится и защитить спецрежим НДС для аграриев.

"Мы стоим на том, что спецрежим НДС должен быть в следующем году в полном объеме. И не нужно делить нас. Потому что делят, то фермерам до 500 га давайте дадим по 1 400 гривень, то начинают ругать агрохолдинги. А почему вы их ругаете, если они в свое время страну спасли? Мы все в одной лодке, поэтому нам нужно вернуться к спецрежиму, а возмещение НДС – это святое, так должно быть", - уверен фермер.

"Я внепартийный человек. Но я думаю, что представители Аграрной партии и других партий, которые есть в Верховной Раде, и которым не безразлично село, должны к этому вернуться и нас должны поддержать", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога перечисляются в бюджет, 15% остаются в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства – 20% - в бюджет, 80% - на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией – 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.

Аграрии неоднократно заявляли, что три уровня налога усложняют администрирование, что может повлечь за собой отказ части предприятий от уплаты НДС, и призывали Кабмин вернуть действовавшие ранее льготы по НДС. По расчетам экспертов, дефицит оборотных средств для сельскохозяйственных предприятий после отмены специального режима взимания налога на добавленную стоимость (НДС) в 2017 году может составить 30 миллиардов гривень.

Виталий Скоцик был избран председателем Аграрной партии в сентябре 2014 года.