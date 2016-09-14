Запуск рынка земли возможен только при усовершенствовании земельного законодательства – эксперт

Запуск полноценного рынка земли возможен только при условии тщательной проработки и усовершенствования земельного законодательства, в противном случае страна столкнется с рейдерством и разворовыванием земли.

Об этом сказал председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола в рамках специального проекта "УНИАН-Агро".

Скоцик отметил, что земельная реформа в Украине началась еще в 1990 году, однако до сих пор в стране так и не появилось законодательство, которое бы позволило использовать все инструменты регулирования оборота земель.

"Если сейчас снять мораторий на продажу земли, мы столкнемся с рейдерством. Землю разворуют и украдут у народа так же, как украли промышленность, – сказал Скоцик. – Мы уже сейчас сталкиваемся с волнами рейдерства и ситуацией, когда фермеры сами вынуждены защищать свои наделы".

По мнению Скоцика, для наработки необходимого законодательства потребуется порядка двух лет.

"У нас уже есть наработки. Но надо сесть и сделать", - отметил Скоцик, не исключив при этом, что со временем вопрос запуска рынка земли может быть вынесен на всеукраинский референдум.

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Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия планирует в сентябре завершить подготовку и подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Рабочий вариант законопроекта предполагает продление запрета на куплю-продажу сельхозземли и внедрение механизма продажи прав ее аренды, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита. При этом Верховная Рада в конце 2015 года обязала правительство подать этот законопроект в марте.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.