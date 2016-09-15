Власть, как рейдер, хочет отобрать землю - Скоцик

Украина рискует потерять последний эффективный ресурс из-за отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Накануне анонсированных властью изменений случаи незаконного захвата предприятий и промышленности заметно участились.

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в эфире "Общественного радио".

"Цены на землю занижены в 10-15 раз. Те, у кого есть деньги, могут сейчас "отбить" у фермера землю, а потом получить неплохую прибыль от ее продажи. Для бандитского беспредела здесь открывается широкий простор, ведь и платить ничего не надо. Мы прекрасно помним ситуацию с рейдерством в 90-х годах, так вот сейчас происходят похожие вещи", - сказал Виталий Скоцик.

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Как отмечает лидер Аграрной партии, цены на землю в Украине очень занижены. Например, с помощью корпоративных прав можно арендовать гектар за 400-500 долларов. У поляков, для сравнения, это будет стоить гораздо дороже - 10-15 тысяч евро. Поэтому соблазн выгодных капиталовложений побуждает людей к преступной деятельности.

"Не удивительно и то, что у людей на руках сейчас более, чем 4 миллиона единиц оружия. Украинцы хотят защищать свою землю, свою ферму, ведь это их хлеб, это то, что они сделали своими руками и отдавать кому-то просто не хотят", - сказал Виталий Скоцик.

"Если в вашем доме начинает протекать крыша, то вы должны думать о ремонте, а не о полной продаже дома. Потому что тогда вам негде будет жить со своей семьей, негде будет укрыться от бурь и невзгод. Вот вам и отношение к земле. Не будет у нас земли - не будет и этого государства", - проводит аналогию Виталий Скоцик.