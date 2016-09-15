На Луганщине сложилась напряженная ситуация с распространением бешенства

С начала года в регионе зарегистрировано 23 неблагополучных пункта по бешенству, в которых заболело 41 животное. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВЦА.

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По информации лабораторного центра Минздрава в области, до начала боевых действий в регионе распространялась специальная вакцина в лесах для диких плотоядных животных, в связи с чем случаев бешенства регистрировалось гораздо меньше.

"Благодаря этим вакцинам мы справлялись с бешенством, а сейчас, когда эти методы и отстрел животных запрещены, ситуация становится все хуже и хуже. Практически еженедельно растет число больных животных. Основной всплеск ожидается в октябре-ноябре", - пояснили в областной администрации.

С начала этого года от укусов животных в области пострадали и обратились за антирабической помощью 857 человек, из них 461 получили прививки против бешенства. При этом, по данным областной ВЦА, за весь 2015 год обратились 1179 человек, 681 было привито.

Власти области ожидают ухудшения этих показателей до конца года.