В проекте госбюджета-2017 правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень на поддержку аграриев

Обэтом сообщил в ходе представления проекта госбюджета 2017 года на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

«Правительство предусматривает 5,5 млрд грн на поддержку таких хозяйств (малых и средних – УНИАН). Эти средства могут быть направлены на модернизацию, на приобретение малой механизации, украинских тракторов, прицепного оборудования – всего того, в чем сегодня нуждается украинский селянин для повышения продуктивности своей работы, чтобы повысить свою конкурентоспособность», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, по распоряжению Кабинета министров бюджет ежегодно, начиная с 2017 года, должен учитывать расходы на поддержку предприятий агропромышленного комплекса в объеме не меньше 1% от объема производства валовой продукции сельского хозяйства. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах в 2015 году составил более 544 млрд грн.

Возврат к прямой государственной поддержке отрасли призван компенсировать потенциальные потери аграриев от отмены льготного налогообложения по НДС с 1 января 2017 года.

Минагропрод также планирует получить из госбюджета-2016 дополнительные 450 млн грн на проекты по поддержке сельского хозяйства в текущем году. Но, по словам главы ведомства Тараса Кутового, аграрии смогут получить эти средства только к весне 2017 года.