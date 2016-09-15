Кабмин настроен поддерживать малых и средних аграриев, крупные холдинги "позаботятся о себе сами"
20:26, 15 сентября 2016Агро
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Кабинет министров в ходе бюджетного процесса определил приоритетом поддержку малых и средних аграрных предприятий, поскольку у крупных аграрных хозяйств есть достаточные ресурсы и они "смогут позаботиться о себе сами".
Иллюстрация REUTERS
Об этом, представляя проект государственного бюджета на 2017 год на заседании правительства, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
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«Мы должны поддержать маленькие, небольшие и средние хозяйства, которые смогут производить больше продукции, проводить ее переработку, применять новые технологии, но им нужна поддержка, крупные холдинги о себе позаботятся сами», - сказал премьер.
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