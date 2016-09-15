Кабмин настроен поддерживать малых и средних аграриев, крупные холдинги "позаботятся о себе сами"

Об этом, представляя проект государственного бюджета на 2017 год на заседании правительства, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Мы должны поддержать маленькие, небольшие и средние хозяйства, которые смогут производить больше продукции, проводить ее переработку, применять новые технологии, но им нужна поддержка, крупные холдинги о себе позаботятся сами», - сказал премьер.