Украина за год увеличила экспорт пшеницы в Мексику в 2,5 раза

Украинские трейдеры в прошлом маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016) увеличили экспорт пшеницы в Мексику в 2,5 раза – до 288 тысяч тонн, на фоне сокращения поставок этой зерновой культуры от ключевых экспортеров – США (на 12%, до 2,7 миллиона тонн) и Канады (на 20%, до 780 тысяч тонн), сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"В прошлом сезоне Украина нарастила экспорт пшеницы в направлении Мексики до 288 тысяч тонн (116 тысяч тонн в 2014-2015 сезоне)… При этом, несмотря на рост импортных потребностей, в 2015-2016 сезоне Мексика снизила закупки у своих ключевых поставщиков, таких как США – до 2 700 тысяч тонн (3 070 тысяч тонн) и Канада – 780 тысяч тонн (974 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что также в прошлом сезоне смогли увеличить свои поставки пшеницы в Мексику и страны ЕС - до 503 тысяч тонн с 25 тысяч тонн годом ранее.

Согласно сообщению, в текущем 2016-2017 маркетинговом году Мексика сократит импорт пшеницы на 600 тысяч тонн, до 4 200 тысяч тонн, по сравнению с закупками 2015-2016 МГ, объем которых был самым высоким за последние пять сезонов. Снижение закупок в этом году будет обусловлено более высоким урожаем пшеницы в Мексике.

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"Учитывая конкурентную экспортную цену и снижение производства пшеницы в странах ЕС, Украина продолжит экспортировать свою пшеницу в таком далеком направлении, как Мексика, несмотря на сокращение импортных потребностей Мексики в новом сезоне", - отметили в агентстве.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии в 2016-2017 МГ экспортируют 39,8 миллиона тонн зерновых и тем самым незначительно превысят прошлогодний рекордный уровень в 39,4 миллиона тонн. В ведомстве ожидают, что урожай зерновых в Украине составит 62,3 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.