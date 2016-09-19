Проекты землеустройства в Украине будут согласовывать по-новому

Кабинет министров Украины с 1 октября 2016 года вводит пилотный проект по внедрению принципа экстерриториальности при утверждении проектов землеустройства, который будет предполагать случайное определение территориального органа Государственной службы геодезии, картографии и кадастра, уполномоченного утвердить проект.

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Согласно постановлению правительства от 31 августа №580, опубликованному в газете "Урядовый курьер", итоги проекта будут подведены 1 марта 2017 года.

В документе говорится, что разработчик для утверждения проекта землеустройства подает оригинал проекта в территориальный орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Затем система электронного документооборота Госгеокадастра в случайном порядке определяет территориальный орган, который будет согласовывать проект землеустройства. Также в случайном порядке будут выбраны сотрудники тероргана, которые будут рассматривать проект.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Госгеокадастр провел тестирование системы электронных земельных аукционов, которая после законодательного утверждения должна сделать земельные торги более прозрачными по примеру системы публичных закупок Prozorro.

За первое полугодие 2016 года органы Госгеокадастра провели 510 земельных торгов по продаже прав аренды земельных участков общей площадью 10,6 тыс. га. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в течение которого через аукционы были реализованы права аренды земельных участков площадью 5,5 тыс. га.