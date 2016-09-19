Украинские трейдеры продолжают экспорт пшеницы в Египет – Госпродпотребслужба

Украинские экспортеры продолжают экспорт пшеницы в Египет, несмотря на информацию об отказе этой страны от импорта пшеницы из Украины, которую со ссылкой на члена Специального комитета Министерства сельского хозяйства Египта Ашрафа Халила в первой декаде сентября распространили украинские СМИ.

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Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа на своей странице в Facebook.

«Очередная партия украинской пшеницы (29 тыс. тонн) 16 сентября была отправлена в Египет. Еще одна партия пшеницы (33 тыс. тонн) была отправлена 17 сентября», - написал Лапа.

Он отметил, что украинская сторона не получала никакой официальной информации от компетентных органов Египта относительно запрета импорта украинской пшеницы.

«В худшем случае речь идет не о запрете, а об установлении нулевых допусков по спорынье (ergot fungus). На встрече с украинскими торговыми компании 15 сентября ряд из них выражали готовность подавать заявки на экспорт в Египет даже на таких условиях», - отметил Лапа.

Он добавил, что пока египетская сторона достигла только того, что тендеры на закупку зерна не происходят из-за недостатка заявок. По словам Лапы, экспортеры различных стран для начала попытаются изучить практику принятия груза, который уже отправлен в Египет по предварительно заключенным договорам.

«Наши дальнейшие действия (следует ожидать, что и дальнейшие действия украинских экспортеров) будут зависеть от того, возникнут ли проблемы с приемом украинского зерна в Египте», - подчеркнул глава Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Египет включил Россию и Украину в список стран с признаками наличия в пшенице паразитирующего гриба - спорыньи, а с конца августа в Египте действует запрет на содержание спорыньи в импортной пшенице. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не получало со стороны Египта никакой официальной информации относительно отказа от импорта украинский пшеницы.

Египет является одним из ключевых импортеров пшеницы в мире, в том числе украинской. По данным Государственной фискальной службы, с начала 2016 года Египет обеспечил украинским экспортерам пшеницы почти 17% выручки – 256 млн долл.