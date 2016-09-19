Проект госбюджета на 2017 год предусматривает отмену налоговых льгот для аграриев

Доходная часть проекта государственного бюджета Украины на 2017 год предусматривает отмену специального режима взимания налога на добавленную стоимость с аграрных предприятий, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Верховной Рады.

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Также Кабинет министров предлагает Верховной Раде сохранить нулевую ставку налогообложения операций по экспорту зерновых и технических культур.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс. Документ предполагает частичную отмену спецрежима НДС для аграриев в 2016 году. Сейчас сельхозпроизводители платят в бюджет определенный процент от начисленного налога, а в 2017 году по требованию ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – должны перейти на общую систему налогообложения по НДС.

Аграрии неоднократно заявляли, что отмена НДС-льготы негативно отразится на бизнесе, в особенности на животноводстве и производстве фруктов и овощей.

В качестве компенсации негативного эффекта Кабмин предложил Раде утвердить госбюджет на 2017 год с учетом расходов на финансовую поддержку сельхозпроизводителей в сумме 2,97 млрд грн, а также 300 млн грн на программу компенсации кредитов для сельхозпроизводителей, 75 млн грн – на господдержку развития хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников, 210 млн грн – на поддержку животноводства.