Налоги-2017. Вернут ли аграриям спецрежим

До 1 января 2016 года НДС в полном объеме оставался на счетах аграриев. С 1 января 2017 года этой льготы они уже иметь не будут. По крайней мере, разработанный правительством проект госбюджета на 2017 год не предусматривает продление спецрежима НДС для аграриев. В Кабмине учли позицию ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, который уже давно обращал внимание на то, что предоставление льгот целой отрасли недопустимо. Тем более, в стране с дефицитным бюджетом и триллионным госдолгом.

«Мы должны поддержать маленькие, небольшие, средние хозяйства, которые смогут производить больше продукции, проводить ее переработку, применять новые технологии, но им сегодня нужна поддержка, большие холдинги о себе позаботятся сами», - заявил премьер Владимир Гройсман, представляя на заседании правительства основной финансовый документ страны.

Кстати, в 2016 году отказаться от льгот так и не смогли. Под давлением мощного лобби в парламенте пошли на компромисс — производители зерна и технических культур отдают бюджету 85% суммы НДС, а 15% могут использовать в собственных целях. В наиболее привилегированном положении оказались животноводы, они могут оставлять себе 80% от суммы налога. Остальные распределяют налог 50/50. Плюс в качестве компромисса вернули норму о возмещении НДС при экспорте зерновых.

Если льготы для аграриев не отменят и будет изобретен очередной «компромиссный» вариант, то о сотрудничестве с МВФ можно забыть. А это значит, что ни одного цента не даст не только Фонд, но и все остальные зарубежные кредиторы. Можно ли будет в таком случае удержать в стабильном состоянии финансовую и макроэкономическую ситуацию в стране – большой вопрос.

«Отменять спецрежим необходимо. Вопрос льгот можно рассматривать только по двум отраслям: животноводство и садоводство», - заявил УНИАН Илья Несходовский, главный эксперт группы «Налоговая реформа» Реанимационного пакета реформ.

«Это необходимо, потому что на сегодняшний день наличие такого режима позволяет злоупотреблять с НДС, то есть принимать участие в налоговом мошенничестве с налогом на добавленную стоимость», - добавил он.

Аграрии и лобби стоят на своем

Судя по всему, пока аграрии не совсем понимают серьезность вопроса. Кроме того, как показал состоявшийся в агентстве УНИАН круглый стол, разброд и шатание царят и в кабинетах власти.

К примеру, Министерство аграрной политики и продовольствия поддерживает требования сельхозпроизводителей. Директор департамента финансово-кредитной политики Минагропрода Баграт Ахиджанов рассказал, что рабочая группа по налогам этим летом рассматривала четыре основных варианта налогообложения в 2017 году: первый – полная отмена спецрежима, второй – возврат к 100% аккумуляции НДС, третий – оставить спецрежим только для животноводов, садоводов и овощеводов, а четвертый – снизить ставку НДС для всех агропроизводителей.

«Если смотреть исключительно на ситуацию в АПК, то лучше всего для отрасли оставить специальный режим НДС», - подчеркнул Ахиджанов.

По мнению чиновника, полная отмена спецрежима НДС приведет к упадку отраслей, которые работают на внутренний рынок - животноводства, садоводства и овощеводства, потому что они не смогут получать компенсацию НДС при экспорте.

Присутствовавшие на круглом столе народные депутаты, члены Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений настроены на поддержку льготной системы налогообложения. В частности, депутат от «Блока Петра Порошенко» Николай Кучер считает необходимым оставить спецрежим хотя бы для работающих на внутренний рынок производителей.

«На сегодняшний день мы должны рассматривать те два варианта, которые обсуждались на заседаниях рабочей группы практически все лето. Это вариант полного возврата к спецрежиму НДС и второй вариант – оставить спецрежим только для внутреннего рынка. На последнем заседании рабочей группы, которое состоялось 9 сентября в Министерстве экономического развития и торговли, было подтверждено, что рассматриваются эти два варианта», - сказал Кучер.

Нардеп Леонид Козаченко, который также является членом фракции БПП и профильного комитета Рады, отметил, что в 2016 году аграрии оставят на своих счетах по спецрежиму НДС 11-12 млрд грн. В прошлом году эта сумма составила порядка 20 млрд грн. По мнению депутата, компромиссным вариантом, который бы учел и потребности бюджета в наполнении, и необходимость поддержки сельхозпроизводителей, является комбинация прямой господдержки в размере 5,5 млрд грн, которую в новом году обещает Минагропрод, и спецрежима для отдельных отраслей.

«Конечно, мы нашли компромиссное решение: оставить спецрежим для производителей, работающих на внутренний рынок, плюс 5,5 млрд грн (прямой господдержки – УНИАН) - это то, что Минагропрод хочет предоставить как 1% от стоимости валовой продукции в АПК. Это будут те же 11-12 млрд грн (господдержки по спецрежиму НДС - УНИАН), которые мы имеем в текущем году, но спецрежим будет только для животноводства, для многолетних насаждений и производства сахара. Это еще можно пережить», - сказал Козаченко.

Народный депутат от фракции «Самопомич», член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова сообщила, что последний вариант законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который недавно представил рабочей группе министр финансов Александр Данилюк, не предполагает возврата к спецрежиму в тех или иных отраслях. Острикова уверена, что Минфин не внесет в Раду нормы о возврате к спецрежиму, и считает, что депутаты должны сами такое предложение зарегистрировать и добиться для его принятия необходимого количества голосов.

«Нужно объединяться профильным ассоциациям и бизнесу с депутатами, которые готовы это поддерживать, и на цифрах объяснять, что в результате мы можем потерять намного больше, чем какие-то временные недополучения бюджета», - сказала Острикова.

Молчание Минфина

Объединила депутатов и оценка позиции Министерства финансов в вопросе изменений налогообложения аграриев. Депутат Кучер заявил, что ее нельзя назвать конструктивной. Если представители Минэкономики поддерживают идею спецрежима НДС для неэкспортных отраслей, то Минфин предпочитает на заседаниях рабочих групп по этому вопросу вообще не высказываться.

«Позиция Министерства финансов и непонятна, и иногда неприятна, потому что представители Министерства финансов активно не выступали, но в конце концов, когда они опубликовали свою позицию, в ней совсем нет специального режима налогообложения», - сказал Кучер.

Кстати, приглашение УНИАН принять участие в круглом столе Министерство финансов тоже проигнорировало, не соизволив сообщить даже причины отказа.

Отвечать за Минфин пришлось представителю Государственной фискальной службы. Так, заместитель директора департамента налогов и сборов юридических лиц ГФС Станислав Бескидевич рассказал, что решение об отмене спецрежима НДС связано прежде всего с тем, что многие аграрии использовали эту льготу недобросовестно.

«Часто предоставленные государством многомиллиардные льготы использовались недобросовестными плательщиками, включая сельхозпроизводителей, в разных схемах уклонения от налогообложения», – сказал Бескидевич.

Он также привел интересную статистику. По данным ГФС, в 2013 году в распоряжении сельхозпроизводителей оставлено 13,7 млрд грн, в 2014 году – 19,8 млрд грн, а в 2015 году – уже 43,2 млрд грн. За семь месяцев 2016 года, когда начала действовать новая система НДС, аграрии задекларировали только 13% от начисленного в прошлом году налога.

«В 2016 году в связи с изменениями налогового законодательства с января по июль сельхозпроизводителями было задекларировано 5,8 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн назначены к уплате в государственный бюджет, а 2,6 млрд грн они оставили в своем распоряжении», – отметил Бескидевич.

Ранее аграрии неоднократно заявляли, что действующая трехуровневая система НДС усложняет администрирование налога, что может повлечь за собой уклонение многих предприятий от его уплаты. Да и сам факт нового налога только стимулирует поиск способов его избежать.

Представитель ГФС подчеркнул, что на отмене льгот по НДС настаивали международные партнеры Украины, которые видели в спецрежиме широкие возможности для финансовых манипуляций в то время, как переход аграриев на общую систему налогообложения должен был пополнить бюджет страны.

Есть ли жажда платить налоги?

Это заявление серьезно разозлило представителей аграрных ассоциаций. Председатель «Аграрного союза Украины» Геннадий Новиков отметил, что до сих пор никто из аграриев или депутатов не видел тех расчетов, на которых основывался Кабинет министров, подписывая меморандум с Международным валютным фондом, предполагающий отмену спецрежима НДС для аграриев. Он выразил сомнение в том, что такие расчеты существуют и подтверждают, что спецрежим не выгоден отрасли.

«Не рассказывайте сказки. Мы третьи в мире по производству и экспорту аграрной продукции, а вы говорите, что спецрежим ничего не дал», – возмутился Новиков.

По его словам, аграрии понимают необходимость наполнять бюджет и предложили Министерству финансов ввести минимальное социальное обязательство на гектар, чтобы компенсировать недополучение НДС от аграрного сектора. Этот механизм предполагает, что тот аграрий, который за год не уплатил в бюджет определенную сумму налогов в пересчете на 1 га, (например, 500 грн) обязан доплатить в бюджет разницу. Как отметил Новиков, это также позволит получать налоги с участков, которые находятся сегодня в теневой обработке, в том числе той, которая является так называемым выморочным наследством. Но Минфин пока не настроен поддерживать эту инициативу.

«Ответ Минфина – у нас Международный валютный фонд», - сказал глава «Аграрного союза».

Новикова поддержал его коллега, председатель «Всеукраинского аграрного совета» Андрей Дыкун. Он призвал Минфин обратить, наконец, внимание на инициативу аграриев и отказаться от полной отмены спецрежима НДС.

«Мы хотим платить налоги. Мы, наверное, единственные аграрии в мире, которые пришли в Минфин и говорят: «Мы хотим платить налог на гектар». На нас смотрят и не верят. Мы понимаем, что стране нужны деньги, но так не может быть, что одни платят постоянно и вы прижимаете им гайки - они платят больше каждый год, а другие как не платили, так и не платят», - сказал Дыкун.

Он привел пример так называемых единоличников и озвучил расчеты его ассоциации, которые показали разницу в налоговой нагрузке единоличника и обычного фермера.

«По расчетам, 12% земли в Уманском районе (это около 10 тыс. га) – это единоличники. А теперь, уважаемые, посмотрите на налоговую нагрузку. Фермер в Уманском районе несет налоговую нагрузку до 1000 грн, а единоличник платит 300 грн. Вы видите, что один район недополучил 6,3 млн грн. Мы приходим и говорим - ребята, возьмите эти деньги. Мы платим и пусть все платят. Зачем вы продолжаете закручивать нам гайки?», - заявил Дыкун.

Нежелание властей услышать аграриев может притормозить развитие аграрного сектора и в конечном итоге привести к негативным последствиям для всей экономики, отметил присутствовавший на круглом столе председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. Отстаивая свои интересы, аграрии готовы выйти на забастовку.

«Мы объявили забастовку на 4 октября, - сказал Скоцик. - Мы не требуем льгот, мы говорим о том, что нельзя рушить то, что работало. Систему можно модернизировать, но не разрушать. И то, что мы выходим на забастовку в период уборочной кампании - это единственный способ обратить внимание на проблему».

Алина Зименко (УНИАН)