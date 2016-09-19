Украинские аграрии собрали более 40 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 19 сентября собрали урожай с площади 10,3 миллиона га (72% от прогноза), намолотив 40,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, кукурузы на зерно собрано 1,8 миллиона тонн с площади 386 тысяч га (9% от прогноза), гречихи – 156 тысяч тонн с 122 тысячи га (81%), проса – 171 тысячу тонн с 94 тысяч га (91%).

Подсолнечник обмолочен на площади 2,4 миллиона га (40%) в объеме 5,9 миллиона тонн. Сои собрано 1,3 миллиона тонн с 610 тысяч га (33%).

Кроме того, сахарная свекла убрана на площади 38 тысяч га, или 13% к прогнозу, в объеме 1,7 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, уборка ранних зерновых и зернобобовых уже завершена, собрано 38 миллионов тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 62,3 миллиона тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.