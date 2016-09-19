Украине следует усилить двусторонние связи с Великобританией в условиях Brexit - эксперты

16:58, 19 сентября 2016
Агро
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Украина и Великобритания, 52% населения которой проголосовали  за выход из Европейского Союза,  должны усилить двусторонние дипломатические и экономические связи, поскольку для обеих стран сложившаяся ситуация - это, в том числе, окно новых возможностей. 

REUTERS

Об этом сказали участники круглого стола «Breхit как вызов для ЕС и шанс для Украины», организованного Институтом мировой политики .

Так, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подчеркнула, что Лондон  продолжит всестороннюю помочь Киеву, несмотря на глобальные трансформации на континенте.  «Мы не меняем свою политическую позицию  и по-прежнему выступаем за сохранение территориальной целостности Украины.  Мы не признаем аннексию Крыма. Мы продолжим свою гуманитарную миссию в Украине, мы будет и далее участвовать в предоставлении Украине макрофинансовой помощи, - сказал Гоф. - Мы продолжим свою помощь в сфере реформы судебной системы, в развитии торговых отношений. Однако Украине также нужно демонстрировать свою заинтересованность в развитии отношений с ЕС, с Великобританией и другими участниками Большой семерки».  

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О необходимости усиливать двусторонние отношения сказал и глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. «Был ли полезен выход Великобритании из ЕС - покажет время. Но по прогнозам экспертов, уже  к 2021 году Великобритания станет первый экономикой Европейского континента. И в этом смысле нам весьма лестно, что именно Великобритания является нашим хорошим политическим другом и экономическим партнером.  Значит, нам надо теснее сотрудничать, реализовывать совместные проекты», - сказал Скоцик.        

В свою очередь, депутат Парламента Великобритании от Консервативной партии Николас Соамс отметил: «Я должен признать, что мне жаль, что мои сограждане проголосовали за выход из ЕС. И сейчас правительство должно с этим как-то справляться. Сейчас мы должны понять, будет ли это легкий исход или это будет сложный исход.  Но, думаю, что это в любом случае будет очень долгий и сложный процесс, - сказал Соамс. -  Британская экономика  была сильной экономикой, одной из сильнейшей в ЕС. Она была правильно выстроена, с  низкими кредитными ставками. Мы были и остаемся очень интегрированной экономикой, но сейчас нам надо будет заново вести переговоры, в первую очередь, в торговле. Надеюсь, что мы сможем их провести и сохранить свои позиции и связи». 

Торговый представитель Украины Наталья Микольская также выступила за сохранение торговых связей, независимо от того, какой будет перспектива отношений Великобритании и ЕС.

«До 2019 года наши отношения с Великобританией будут оставаться в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. И потому до этого момента мы, вероятно, сохраним ту ситуацию между нашими странами, которая есть сейчас. А сейчас  Великобритания - это шестой наш торговый партнер, с которым мы торгуем не только товарами, но и услугами, а также очень важный инвестор. Кроме того, Британия - это еще и один из ключевых финансовых центров Европы и мира», - сказала Микольская.   

Она обратила внимание, что на текущий момент ни у ЕС,  ни у Великобритании нет решения о том, как пойдет развитие отношений в формате Великобритания - ЕС, Великобритания - третьи страны. «Поэтому и Украина пока не может говорить о какой-то единой стратегии (в отношении Великобритании - УНИАН), - отметила Микольская. - Возможно, со временем, после 2019 года мы будем говорить о новом соглашении или о какой-либо иной форме отношений. Но уже сейчас важно другое: уже сейчас мы можем наращивать объемы торговли. А имея значительные объемы торговли сейчас, мы будем в более выигрышной переговорной позиции потом, когда станет понятно, что будет дальше».        

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.

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