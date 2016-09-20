Передумовою будь-яких маніпуляцій із землею є створення Земельного банку - експерт

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик коментуючи виступ прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на одному з телеканалів, де глава уряду заявив, що Україні потрібно запровадити механізми, коли договір оренди на землю може стати заставою.

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“Механізм застави орендних прав є недієвим. Завжди є третя сторона. Це власник землі. Немає земельного банку. Уявіть собі, що користувач землі підписав договір оренди у земельного власника. Не виконав свої зобов’язання перед банком. Що банк комерційний робить? Він забирає у людини право оренди і пробує його продати, щоб повернути гроші. Ціна такого продажу може бути неприйнятно низькою. Земля швидко опиниться в руках великих латифундій та міжнародного капіталу”, - зазначив Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії України переконаний, що має бути створена спеціалізована структура відповідальна за обіг земель.

“В більшості країн світу є державний земельний банк або агенція, чи комісія. Саме ця структура, яка приймає рішення, що робити із землею. До її ж функцій входить захист землі, тобто вона слідкує, щоб не зменшувалася площа та якість родючих ґрунтів. У Європі годі уявити, щоб після орендаря на землі нічого не росло, бо вона буде виснажена. У нас такі випадки можливі, бо немає належного захисту землі”, - сказав Віталій Скоцик.

На думку політика, необхідно завершити аграрну реформу, а вже потім говорити про різні конкретні інструменти.

“У нас реформа триває вже 26 років і ніяк не завершиться. Необхідно накласти мораторій хоча б на два роки, але використати цей час для створення усього необхідного законодавства для обігу землі. Це законодавство має гарантувати кілька ключових речей: збереження якості і кількості землі, заборону продажу іноземцям і надмірної концентрації в одних руках, усі необхідні інструменти цивілізованого поводження із землею. Тоді можна говорити про такі конкретні речі, як застава, лізинг, передача тощо. Сьогодні, коли в Україні рейдерство є нормою, а ти не знаєш, чи будеш збирати врожай, який посіяв жодне розширення прав на заставу землі, не дасть результату”, - переконаний Віталій Скоцик.