Рада отменила лицензию на оптовую продажу алкоголя мелкими производителями

Верховная Рада приняла закон, который отменяет для небольших производителей местных и плодово-ягодных вин из собственного сырья лицензию на оптовую продажу алкоголя, которая составляет 500 тысяч гривень в год.

За принятие соответствующего депутатского законопроекта №2739 за основу и в целом проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе презентации документа депутат Андрей Вадатурский отметил, что если для крупных компаний 500 тысяч гривень в год не является большой суммой, то для местных производителей вина это большие издержки.

"Это делает конкуренцию неравной. Крупные производители платят по этой лицензии 2-9 копеек с бутылки, а мелкие производители должны платить до 70 гривень с бутылки", - сказал он.

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По словам Вадатурского, закон позволит возродить местное виноделие, увеличить объемы производства небольших компаний, создать новые рабочие места.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении депутатский законопроект об отмене лицензирования экспорта и импорта этилового, коньячного и плодового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и финансовые санкции за неподачу предпринимателями отчетов в этой сфере.