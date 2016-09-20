Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредите в 400 миллионов евро для агробизнеса

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении Украиной 12-летнего кредита на 400 миллионов евро, средства которого будут направлены на поддержку рыбной отрасли, малого и среднего агробизнеса.

За принятие соответствующего законопроекта №0106 проголосовали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Заемщиком является Украина, которая при участии Минагропрода и "Укрэксимбанка" будет передавать через банковскую систему деньги конечным бенефициарам с целью финансирования проектов… Ставка процентов будет в год около 1,6% в евро или ставка Euribor, которая сейчас составляет -0,2%, плюс 1%. Одноразовых комиссий не предусмотрено", - сказал замминистра финансов Юрий Буца, презентуя документ.

По его словам, реализация проекта кредитования будет проходить в 2016-2020 годах. При этом льготный период погашения составит 4 года, а общий срок погашения – 12 лет, включая льготный период.

Как сообщал УНИАН, Украина получает эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом.

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За счет средств от ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости проектов. Источником финансирования оставшихся 50% стоимости будут собственные средства банков-участников программы или средства самих аграриев.

Минагропрод планирует направить средства кредита от ЕИБ на поддержку малых и средних производителей, в основном зерновых и масличных культур, развитие аквакультуры и другие проекты в аграрной сфере. Особенностью программы является то, что аграрии будут получать кредиты под более низкий процент, чем ставка по кредитам в украинских банках.