Рада изменила правила использования побочных продуктов животного происхождения

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий использование побочных продуктов животного происхождения в качестве удобрений и топлива вместо их стерилизации и уничтожения.

За принятие законопроекта №2150а о внесении изменений в Закон "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком" во втором чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Заболотный сообщил, докладывая по законопроекту, что принятый весной 2015 года закон о побочных продуктах животного происхождения не соответствует нормам европейского законодательства.

"Исполнение норм этого закона без сомнения будет повышать уровень пищевой, экологической и санитарной безопасности в нашей стране и способствовать нашей интеграции в ЕС. Однако, ряд вопросов не был учтен в принятом ранее законе", - сказал Заболотный.

Читайте такжеГройсман рассказал, как Украине сократить потребление энергоресурсов в 3-4 раза

Ранее народный депутат Сергей Лабазюк заявлял, что для утилизации побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных или признанных непригодными для потребления человеком, затрачиваются существенные средства. На крупных свинокомплексах суммы на утилизацию измеряются миллионами. Помимо того, депутат добавил, что ни одна украинская ферма не оснащена установками по стерилизации побочных продуктов, поскольку это является слишком затратным.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает отмену обязательной стерилизации и утилизации отдельных продуктов животного происхождения. Часть из них разрешается использовать в качестве удобрений или для производства биотоплива согласно нормам Европейского Союза.

Справка УНИАН. Законопроект №2150а о внесении изменений в Закон "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком" был внесен в парламент 23 июня 2015 года. 8 декабря 2015 года он был принят в первом чтении.