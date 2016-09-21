Китай намерен отменить 13-летнее эмбарго на импорт говядины из США

Премьер Китая Ли Кэцян заявил о намерении КНР отменить запрет на импорт говядины из США, действовавший в течение 13 лет, пишет The Wall Street Journal.

Об этом он заявил, выступая в рамках 71-й Генассамблеи ООН перед американскими бизнесменами.

Премьер Китая пообещал возобновить китайский импорт говядины из США в ближайшее время, назвав это знак искренности Пекина, чтобы улучшить торговые связи с Вашингтоном.

Читайте такжеСША подали жалобу на Китай в ВТО"Мы признаем, что Соединенные Штаты производят очень хорошую говядину, так почему мы должны отказывать китайскому потребителю в выборе?", - сказал Ли.

Хотя премьер и не назвал конкретной даты отмены эмбарго, в бизнес-среде уже говорили о том, что это произойдет до конца года.

Китай ввел запрет на импорт говядины из США в 2003 году, отчасти из-за опасений по поводу распространения коровьей губчатой энцефалопатии, или «коровьего бешенства» после того, как корова с этим заболеванием была выявлена в штате Вашингтон.