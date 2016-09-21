Табачные компании выступают против резкого повышения акциза на сигареты

Как сообщает "Цензор.НЕТ", 16 сентября Кабинет министров утвердил повышение акциза на сигареты - на 30%. Соответствующая ставка закреплена в проекте государственного бюджета на 2017 год.

Компании-производители табачных изделий, тем временем, обеспокоены очередным резким повышением акцизов на сигареты, отмечая, что подробные меры нужно внедрять постепенно. Оптимальным для Украины было бы ежегодное увеличение акциза на 20%, считают представители табачных компаний. В противном случае, резкое удорожание сигарет приведет к увеличению уровня контрабанды в стране, а потребители перейдут на более дешевый продукт, что, в свою очередь, также негативно отразится на поступлениях в госбюджет.

"Правительство в очередной раз приняло поспешное и несбалансированное решение, не взвесив всех последствий для табачного рынка Украины", - сообщили в компании Бритиш Американ Тобакко Украина (British American Tobacco Ukraine) в комментарии "Цензор.НЕТ".

Такое значительное и резкое повышение акциза приведет к ряду негативных последствий, отмечает начальник отдела по работе с государственными органами Бритиш Американ Тобакко Украина Юрий Рылач.

"В существующих финансово-экономических реалиях украинской экономики потребители сверхчувствительны к колебаниям цен на табачные изделия. Поэтому мы можем прогнозировать, что такой резкий рост ставок акцизного налога неизбежно приведет к росту доли контрабандной и контрафактной продукции на рынке Украины. Возможно также ожидать и падения доли табачных изделий среднеценового и премиум сегментов, поскольку потребители, не имеющие возможности платить за продукцию больше, будут переключаться на сигареты низкого ценового сегмента. Оба этих фактора неизбежно приведут к снижению налоговых поступлений в государственный бюджет", - подчеркивает Рылач.

По мнению компании, решение Кабинета министров о повышении адвалорной ставки акцизного налога с 12% до 15% не соответствует существующей практике налогообложения табачных изделий в Европейском Союзе и будет иметь негативные последствия для всей отрасли.

Негативно восприняли данную инициативу Кабмина и в компании Japan Tobacco International Ukraine (JTI).

"Мы не поддерживаем это предложение, поскольку рынок еще не оправился от резкого повышения ставок на 40% с начала этого года, - отмечает директор Отдела корпоративных вопросов и коммуникаций JTI Украина Александр Когут. - Также мы обеспокоены бессистемностью акцизной политики и тем, что бюджет следующего года опять балансируют по аналогии с прошлым годом, за счет ничем не обоснованного резкого повышения акцизов на табачные изделия", - говорит Когут.

В компании придерживаются мнения, что долгосрочный план повышения акцизного налога должен быть привязан к обязательствам Украины согласно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и должен учитывать, как опыт европейских стран, которым в среднем понадобилось около 13 лет для достижения акцизных ставок ЕС, так и покупательная возможность украинского потребителя.

Аналогичную точку зрения отстаивают и в компании "Филип Моррис Украина".

"Вопрос поднятия акцизов состоит из нескольких под-вопросов. Во-первых, есть вопрос того, насколько поднимать. И, во-вторых, вопрос - что именно поднимать: специфический акциз, ставка которого определяется конкретной суммой, одинаковой для всех сигарет? Или адвалорный акциз, ставка которого определена в процентах от стоимости, и поэтому является нагрузкой для более дорогих сигарет?", - отмечает Директор по корпоративным связям компании "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

От правильных ответов на эти вопросы зависит, удастся ли найти баланс между интересами госбюджета (которому нужны максимальные поступления), интересами общества (общественное здоровье), и интересами бизнеса (которому нужна разумная, обоснованная и предсказуемая акцизная политика), считают в компании.

"Однозначно правильных ответов на эти вопросы не существует, однако есть мировой опыт, а также рекомендации международных организаций. Согласно мировому опыту, слишком резкое поднятие акциза, особенно в странах с низкой покупательной способностью, как Украина, приводит к резкому увеличению теневого рынка сигарет, с которого ни акцизы, ни какие-либо другие налоги не платятся вообще. По нашему мнению, оптимальным размером повышения акциза будет его ежегодное увеличение на 20%, что позволит Украине примерно за 10 -13 лет достаточно плавно выйти на минимальный уровень акцизов в ЕС (90 евро за тыс. штук) - что мы обязались сделать, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС", - отметила Бондаренко.

"Если мы посмотрим на европейский опыт, то увидим, что, во-первых, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не требует и не предусматривает повышение адвалора. Во-вторых, страны ЕС на практике исполняют рекомендации Еврокомиссии и МВФ, повышая специфический акциз и одновременно понижая адвалорный. На протяжение 2010-2016 годов адвалорный компонент снизили 23 из 28 стран ЕС. А в таких странах, как, например, Швеция, Дания, Нидерланды ставка адвалорного акциза сегодня составляет всего 1%", - подчеркивает представитель компании JTI Александр Когут.

В то же время, если специфическая и минимальная ставки увеличатся на 30%, а адвалорная на 3 п.п. - то пачка сигарет в Украине подорожает на 4-5 грн в среднем, прогнозирует Когут.

Повышение адвалорного компонента, по словам Натальи Бондаренко, прежде всего, приводит к тому, что потребители переходят на сигареты низкого ценового сегмента, с которых центральный и местные бюджеты получают меньше налоговых поступлений. А с точки зрения общественного здоровья, наиболее эффективным инструментом снизить количество курящих является именно специфический акциз.

"Этого мнения придерживаются и ВОЗ, и Еврокомиссия, и МВФ, - отмечает Бондаренко. - Кроме того, в реалиях украинского табачного рынка есть риск, что повышение адвалорной составляющей используется в качестве инструмента конкурентной борьбы - поскольку в защиту повышения адвалора у нас выступает табачная компания, на которую, из-за структуры продуктового портфеля, адвалорная составляющая влияет меньше всего, по сравнению с другими игроками рынка", - заключила представитель компании "Филип Моррис Украина".

Резкие и значительные повышения ставок любых налогов всегда негативно отражаются на состоянии соответствующего рынка и экономики в целом, отмечает Юрий Рылач.

Он также напомнил, что производители табачных изделий ранее обратились к Министерству финансов Украины с предложением о внедрении 10-летнего поэтапного плана по гармонизации налоговой нагрузки на табачные изделия в Украине в соответствии с требованиями ЕС, который предусматривал прогнозируемое ежегодное повышение минимального акцизного обязательства, как это предусмотрено Директивой, на 20% на протяжении 10 лет.

"Неоспоримым преимуществом данной инициативы для правительства является прогнозируемость налоговых поступлений в государственный бюджет в долгосрочной перспективе и минимизация рисков взрывного роста нелегальной торговли. Разработанный 10-летний план основывается на тщательном анализе рынка и понимании последствий тех или иных действий.

Такой план является примером стратегического подхода к формированию налоговой политики государства, однако, к нашему великому сожалению, органы государственной власти предпочитают концентрироваться на решении сиюминутных проблем за счет той или иной отрасли экономики, зачастую игнорируя финансово-экономические последствия своих решений", - констатирует Рылач.