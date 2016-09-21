Гройсман уверяет, что господдержка аграриев в 2017 году является реальной и полностью обеспечена ресурсами

Финансирование программ поддержки аграриев в проекте госбюджета на 2017 год является реальным и полностью обеспечено ресурсами, сказал в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"5,5 миллиарда гривень (выделенных для поддержки аграриев - УНИАН) - это 1% валовой продукции агропромышленного комплекса. Это значит, что эти 5,5 миллиарда гривень будут наполнены и профинансированы реальным ресурсом", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, по распоряжению Кабинета министров бюджет ежегодно, начиная с 2017 года, должен учитывать расходы на поддержку предприятий агропромышленного комплекса в объеме не меньше 1% от объема производства валовой продукции сельского хозяйства. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах в 2015 году составил более 544 миллиардов гривень.

Возврат к прямой государственной поддержке отрасли призван компенсировать потенциальные потери аграриев от отмены льготного налогообложения по НДС с 1 января 2017 года.

Минагропрод также планирует получить из госбюджета-2016 дополнительные 450 миллионов гривень на проекты по поддержке сельского хозяйства в текущем году. Но, по словам главы ведомства Тараса Кутового, аграрии смогут получить эти средства только к весне 2017 года.