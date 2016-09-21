Экономист раскритиковал структуру расходов на образование в проекте бюджета на 2017 год

Об этом сегодня заявил Виталий Скоцик, экономист, председатель Аграрной партии Украины комментируя проект бюджета на 2017 год.

"Главная проблема в структуре расходов. Теперь из бюджета будут финансироваться только заработная плата педагогов. Зато все, от чего зависит нормальное функционирование школы, начиная с коммунальных услуг и заканчивая оплатой технического персонала, перекладывают на местные бюджеты, которые не имеют средств для финансирования образования. На практике это означает, или каникулы на весь осенне-зимний период, чтобы не платить коммуналку, или закрытие "экономически недееспособных школ". Это путь к уничтожению среднего образования и отупение нации", - сказал Виталий Скоцик.

Также он обратил внимание на то, что отныне образовательную субвенцию будут распределять между общеобразовательными заведениями и профессионально-техническими.

"В прошлом году правительство делал эксперимент и перекладывал финансирование профтехобразования на местные бюджеты. В результате, уже в феврале текущего года большинству учебных заведений профтехобразования нечем платить зарплаты. В этом году фактически то же самое сделали со школами. Учитывая конечные положения, которые позволяют Кабмину выполнять нормы образовательного законодательства настолько, насколько хватает средств, в Украине продолжается сокращение возможностей для граждан получить образование, хотя это право гарантировано Конституцией", - сказал Виталий Скоцик.

Председатель Аграрной партии Украины обратил внимание и на тот факт, что на выполнение бюджетных изменений местные органы власти уже получили указания сократить на 10% количество персонала, а также так называемые малочисленные школы и классы.

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"Это значит, что у детей из отдаленных сел не будет возможности учиться. Им предлагают перейти в другую школу, которая часто находится за 20 км и больше. Учитывая состояние дорог, идея с так называемыми "опорными школами", ребенок до 4 часов в сутки будет находится в автобусе по дороге в школу. Перед тем, как тупо копировать зарубежный опыт, в частности США или Австралии, стоит учесть состояние дорог в Украине", - сказал Виталий Скоцик.

Подытоживая, Виталий Скоцик отметил, что ни одна страна, которая хочет быть состоятельным, не может экономить на образовании.

"Есть четкая взаимозависимость между должным уровнем образования и благосостоянием общества. Малообразованными являются бедные страны. Особенно важно это в новой экономике, где сверхважное значение имеют знания и общий уровень образования. Украина просто не имеет права экономить на образовании. Земля и высокообразованные люди — это наше главное преимущество на сегодня в международной экономике", - подытожил Виталий Скоцик.