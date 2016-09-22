В налоговом комитете ВР предлагают по-другому повышать табачный акциз

Для государственного бюджета выгоднее повышать фиксированную часть табачного акциза, а не адвалорную (процентную). Именно такой подход гарантированно обеспечит госбюджет доходами, независимо от манипуляций с ценами на табачные изделия – считают в Комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.

- Нужно идти европейским путем. Практически все страны Евросоюза увеличивали именно фиксированную часть акциза. 23 из 28 стран ЕС адвалорную часть наоборот снизили до минимума. Украина же пытается идти наперекор этой тенденции – констатирует глава парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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При этом народный депутат предостерегает: повышение адвалорной ставки может привести даже к потерям госбюджета.

- В случае повышения адвалора потери госбюджета от недоплаты налога и уменьшения объемов реализации могут быть выше, чем экономический эффект от роста ставок. Фактически все крупные производители табачных изделий (кроме Imperial Tobacco), которые также входят в 10-ку крупнейших налогоплательщиков Украины, против повышения адвалорной составляющей. Мы в прошлом году на многих рабочих группах публично обсуждали этот вопрос и вот опять наступаем на те же грабли – вспоминает Нина Южанина.

С главой Комитета согласен и ее коллега, глава подкомитета по акцизной политике и законодательному регулированию спирта, алкоголя и табака Михаил Кобцев.

- Повышение адвалорной ставки не дает гарантии поступлений в бюджет. А просто перераспределяет рынок и потребление в пользу более дешевых сигарет. За это идут давние войны между производителями. Нужно отстаивать интересы Украины, а не втягиваться в эти войны – уверен Михаил Кобцев.

При этом депутат критикует аргументы производителей недорогих сигарет о том, что высокая налоговая нагрузка на дешевые табачные изделия – это якобы антисоциальный шаг.

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- Сигареты – это не социальный товар. Это не хлеб и не молоко, которые должны быть дешевыми. В Германии дорогие сигареты стоят 5,20 евро, дешевые – 4,80 – т.е. разница крайне небольшая. Это говорит о том, что в стране успешно работает достаточно высокая специфическая ставка – объясняет Михаил Кобцев.

Глава профильного подкомитета уверен: повышение фиксированной ставки позволит более четко планировать и выполнять бюджет по доходам от табачного акциза.

- Я считаю, что нужно поднимать именно фиксированную ставку. И мы четко сможем рассчитать, спланировать и проконтролировать, сколько акцизных поступлений мы получим с каждой из тех 70 млрд. сигарет, которые производятся в Украине – уверен Михаил Кобцев.

Напомним, поданный правительством законопроект №5132 в частности предлагает повышение адвалорной (процентной) части акциза на табачные изделия с 12 до 15%.