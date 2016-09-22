В Украине на 3 месяца отменят госрегулирование цен на продукты питания

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания, который начнется 1 октября 2016 года и закончится 1 января 2017 года.

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«Проект постановления разработан с целью практического исследования действенности ценового регулирования, регламентируемого постановлением правительства от 1996 года номер 1548 и последующего принятия решения о целесообразности такого регулирования», - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам Кубива, постановление даст возможность уменьшить административное давление на бизнес и отказаться от устаревших административных практик.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли намеревалось с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, затем до 15 ноября провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и до 15 декабря принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».