Нельзя допустить ветирование закона, отменяющего оптовую лицензию для виноделов – аграрии

Об этом заявил член Президиума Аграрной партии, президент Украинского бюро винограда и вина Иван Плачков, комментируя принятие закона №2739, отменяющего ежегодную лицензию в размере 500 тысяч гривен на оптовую торговлю для украинских виноделов, производящих вино из собственного сырья или винограда, купленного у украинских фермеров.

«В результате принятия этого закона, за очень короткий срок появятся десятки, сотни, а может, и тысячи новых производителей вина с полным циклом производства - от виноградников до бутилирования. И они, конкурируя друг с другом, начнут производить качественные украинские вина», - подчеркнул Иван Плачков.

От отмены оптовой лицензии выиграют не только виноделы, но и само государство, убежден председатель Аграрной партии Виталий Скоцик.

«По подсчетам экспертов, на следующий год после отмены 500-тысячной оптовой лицензии поступления в бюджет вырастут на 62,7 млн. грн., еще через год - на 130 млн., а через два - уже на 200 млн. Сегодня, когда мы импортируем виноград и вино (прежде всего из Молдавии), мы теряем около 200 000 рабочих мест. В Украине работает только 500 производителей винограда. В Германии их 48 000, а во Франции - около 60 000. На такую ​​структуру производства должна перейти и Украина», - добавляет Виталий Скоцик.

По мнению аграриев, важно преодолеть лоббизм крупных винных заводов, которые не заинтересованы в конкуренции с малыми производителями, чья продукция может иметь значительно более высокое качество.

«Противниками закона №2739 являются компании, производящие вина на индустриальной основе еще по стандартам и в объемах советской плановой экономики. Они, скорее всего, приложат все усилия, чтобы убедить Президента ветировать этот закон. Я обращаюсь к ценителям качественного вина и к патриотам Украины, мечтающим увидеть наше государство в семье цивилизованных европейских стран с богатой винной культурой. Давайте не допустим вето этого закона!» - призвал Иван Плачков.

Напомним, члены Аграрной партии активно участвовали в разработке и продвижении Закона №2739 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" относительно оптовой торговли алкогольными напитками, изготовленными из собственного виноматериала». Целью закона является содействие развитию новых предприятий по производству терруарных вин (вин местности), плодово-ягодных вин и уникальных медовых напитков из собственного сырья.