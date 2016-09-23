В Минэкономразвития рассказали, к чему приведет отмена госрегулирования цен на продукты питания

Пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, утвержденный Кабинетом министров на период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, позволит бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен на администрировании.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

"На период пилотного проекта украинские фермеры, производители продуктов питания, а также торговые сети освобождаются от обязательной декларации (а де-факто разрешения) изменения цен и принудительного установления наценки. Это позволит производителям и ритейлерам сэкономить сотни миллионов гривень на администрировании. Именно такую цену они платят сегодня за то, чтобы выполнять устаревшие постсоветские требования", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что регулирование является "кормушкой" для чиновников и не способствует снижению цен.

"Низкие цены на так называемые социальные продукты держались не благодаря, а вопреки административному давлению. Регулирование цен государством не имеет никакого смысла в условиях рыночной экономики. По сути это скрытый "налог на популизм", который не сдерживает цены, а наоборот, провоцирует их рост. По данным исследований, в среднем цены на регулируемые товары растут на 20% быстрее, чем на другие продукты", - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 сентября утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания, который начнется 1 октября 2016 года и закончится 1 января 2017 года.

По результатам пилотного проекта Минэкономразвития планирует принять решение о целесообразности сохранения госрегулирования.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.