Выплаты за погибших от африканской чумы свиней хотят переложить на госбюджет

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) предлагает перенести выплату компенсации за изъятых в связи с заболеванием африканской чумой свиней (АЧС) животных с местных бюджетов на государственный, поскольку у местных бюджетов не хватает средств.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

"В связи с распространением африканской чумы свиней на территории Украины средства на выплату населению компенсации убытков за изъятых свиней должны выделять из государственного бюджета, так как местные с этой задачей не справляются", - цитирует Лапу пресс-служба.

По словам чиновника, законодательством предусмотрено, что за выплату населению компенсации за свиней отвечают местные органы государственного самоуправления. Однако, как показывает практика, у местных бюджетов обычно недостаточно средств на такие непредусмотренные расходы.

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"При формировании проекта государственного бюджета на 2017 год мы подавали соответствующие предложения. Сейчас они не учтены, но ко второму чтению мы еще будем проводить дискуссию на уровне Верховной Рады и правительства, чтобы предусмотреть возможность централизованного финансирования таких вопросов", - отметил Лапа.

Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.