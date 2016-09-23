Гройсман прокомментировал эксперимент с отменой госрегулирования цен на продукты

Принятое правительством решение в экспериментальном порядке отменить регулирование цен сроком на три месяца позволит не только проанализировать реальную ситуацию с ценообразованием на рынках, в особенности на рынке продуктов питания, но также упразднит еще один инструмент давления на бизнес.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки по Киевской области.

«Аналитика показывает, что там, где цены регулируются, они оказываются выше, чем там, где они не регулируются. Это была кормушка для чиновников, которые ходили по сетям и требовали взятки, - сказал Гройсман. - Мы три месяца хотим посмотреть, проанализировать, если и будут колебания, то я просил бы не путать их с сезонными колебаниями цен. Но мы убираем еще один барьер, который всегда был инструментом давления на бизнес в розничных сетях. Это антикоррупционный шаг, который будет правильно воспринят бизнесом. А если кто-то будет злоупотреблять, то для того и 3-месячный срок переходного периода. Если кто-то захочет злоупотреблять - будем реагировать тоже жестко».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания, который начнется 1 октября 2016 года и закончится 1 января 2017 года.

Ранее Министерство экономического развития и торговли намеревалось с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, затем до 15 ноября провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и до 15 декабря принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования. Однако решение было отложено.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».