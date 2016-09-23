Новое производство удобрений на Ровенщине поможет демонополизировать рынок - Скоцик









Появление такого производства крайне необходима, поскольку до недавнего времени рынок удобрений в Украине был монополизирован, подчеркнул председатель Аграрной партии, выступая на открытии предприятия. Теперь украинские агропроизводители иметь больший выбор, получат эффективные удобрения по доступной цене. Это позволит поднять урожайность, поскольку удобрения марки UPhos разработаны и адаптированы под биологически минеральные характеристики украинских почв.

«У нас есть три принципа: делай украинское, покупай украинское, живи в Украине. Сегодня мы представляем наше новое производство. Предлагаем рынку новый украинский продукт, не уступающий зарубежным аналогам », - сказал Юрий Супрунюк, открывая завод.

По его словам, предприятие уже вышло на промышленную мощность, которая составит 120 000 тонн удобрений марки UPhos в год. Более 100 человек получат здесь рабочие места. Преимущественно это люди, которые живут в окрестных селах. Работники пройдут обучение, к работе привлекать и студентов, которые смогут осваивать профессию на этом инновационном производстве.

Председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, который участвовал в открытии, поздравил однопартийца с началом работы завода, подчеркнув, что команда аграриев открытием новых производств занимается во всех регионах.

«Несколько дней назад я был в Бессарабии в Одесской области, где мы вместе с Иваном Плачковым открывали новую линию знаменитого украинского вина «Колонист », которое продается в 11 странах мира и конкурирует с лучшими бордоскими винами. Перед тем мы открывали новую линию производства сельхозтехники на заводе «Красная звезда» в Кропивницком. Завод экспортирует 65% своей продукции за рубеж. Везде работает украинская наука, украинские технологии и украинские специалисты. Так же на Тернопольщине, где наш однопартиец Иван Чайковский недавно открыл соепереробний завод. Так же на Полтавщине, где председатель областной организации Аграрной партии Виктор Скочко, занимаясь производством сахара, создал и завод биотоплива. Каждый день в Украине аграрии развивают экономику, дают рабочие места тысячам людей», - подчеркнул Виталий Скоцик.

В то же время, для производителей 2017 будет очень непростым, отметил он.

«Проект бюджета накладывает дополнительные налоги на агропроиводство. Эти деньги будут взяты из реального производства. Сегодня мы разными способами доводим правительству, этот подход неправильный. Нельзя «добивать курицу, несущую золотые яйца». Такие действия не пополнят бюджет, а только способствуют сокращению рабочих мест и повышению цен на продовольствие. Это путь в никуда», - добавил политик.

Татьяна Михасюк, председатель Александрийской сельского совета, на территории которого открылся новый завод, выразила надежду, что производство принесет местной общине только пользу.

«Нам нужна безопасность и здоровье людей, безопасность окружающей среды и, конечно, доходы в бюджет. Очень хорошо, что местные жители будут работать на заводе», - подчеркнула она.

Гендиректор «УкрТехноФос» Юрий Супрунюк уверяет, что на заводе использована экологическая технология, которая исключает любой слив или испарения вредных веществ. В подтверждение своих слов он провел экскурсию производством.

Как рассказала начальник лаборатории завода Людмила Стелько, разработки новых типов удобрений ведутся на «УкрТехноФос» постоянно. Хорошо зарекомендовали себя азотные удобрения с добавлением бора и бесхлорные удобрения, которых требует часть сельскохозяйственных культур. Третье направление, над которым работает лаборатория - продукты для украинских ягодников, которые выращивают клюкву и голубику.