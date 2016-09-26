Молочные продукты осенью подорожают на 15-20% - эксперт

Рост цен на молочные продукты для потребителей осенью составит 15-20% в связи с подорожанием кормов и ростом коммунальных тарифов, сокращением производства и ростом цен на эту продукцию на мировом рынке, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока со ссылкой на аналитика Яну Музыченко.

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Согласно сообщению, с середины августа до середины сентября закупочная цена на молоко экстра-класса выросла на 6%, до 6,16 грн/кг, а на молоко от хозяйств населения – на 2%, до 3,15 грн/кг.

«На рост цен повлияли три основных фактора: восстановление мирового рынка молока, сокращение производства и увеличение себестоимости… Учитывая все вышеперечисленные факты, цены на молочную продукцию осенью для потребителей могут вырасти на 15-20%», - цитирует Музыченко пресс-служба.

Согласно сообщению, стабилизацию мирового молочного рынка отражают торги Global Dairy Trade, на которых с начала августа наблюдается стабильно растущая тенденция. Кроме этого, эксперты отмечают стабильный спрос на молочные продукты.

Музыченко также отметила, что по итогу января-августа 2016 года производство молока в Украине сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7,2 млн тонн. Это произошло в связи с сокращением поголовья. Кроме того, эксперты ожидают и традиционного уменьшения продуктивности коров в осенне-зимний период.

Рост себестоимости производства молока происходит из-за подорожания кормов и увеличения тарифов на коммунальные услуги, в первую очередь на электроэнергию.

«Кроме того, несмотря на то, что фермеры платят акцизы на дороги, существует масса ограничений для их использования. Молочники не могут перевозить свою продукцию днем, а также им ограничили вес груза. Фермеры могут на одном грузовике перевозить только до 20 тонн молока. Как следствие, такие ограничения способствуют росту цен», - подчеркнула Музыченко.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, этой осенью в магазинах молоко 2,5% жирности в полиэтиленовой упаковке будет стоить 16,20 грн/кг, кефир - около 21 грн/кг, масло 82% жирности - 155-160 грн/кг, а спрэд (72,5%) - 67-70 грн/кг.

Как прогнозирует глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, поступление молока на украинские перерабатывающие предприятия в 2016 году сократится по сравнению с 2015 годом на 7-9% и составит 4,2-4,3 млн тонн.