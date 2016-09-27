Украинским фермерам для успешной работы часто не хватает экономического образования – замглавы Минагропрода

Украинским фермерам часто не хватает экономического образования для оценки рисков и целесообразности ведения тех или иных видов хозяйства, поэтому есть необходимость расширить возможности для его получения.

Такое мнение выразила журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

"Фермеры каждый год тратят последние деньги на средства защиты растений, удобрения, еще на что-то, абсолютно не подсчитывая, нужно ли это делать, нужно ли вносить туда столько удобрений, как от этого зависит урожайность, изменяется ли она вообще, сколько они тратят на гектар. Кто этим занимается среди малых и средних предпринимателей? Не умеют они этого делать. В США фермеры должны чуть ли не сертификат от Чикагской биржи получать. У нас что-то подобное было бы тоже не плохо для фермеров иметь, потому что какие-то элементарные экономические знания у нас очень часто абсолютно отсутствуют", - сказала Трофимцева.

В частности, она отметила, что недостаток экономического образования сдерживает развитие органического производства в Украине.

"Когда говоришь, у вас тут такая земля, такие условия, переходите на органическое производство, в ответ слышишь "да ну, какое там". А почему "какое там"? Ты считал, ты смотрел, по какой цене ты можешь продать такую же продукцию, только органическую?" - рассказала Трофимцева.

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Вместе с тем, она отметила, что развитию органического производства также не способствует отсутствие в законодательной базе всех необходимых подзаконных актов, которые необходимо принять Кабинету министров и Минагропроду.

Как сообщал УНИАН, Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (FAO) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансируют образовательные программы для фермеров в Украине, которые посвящены вопросам почвоведения, технологий производства разных видов культур, специфике механизации в условиях небольшого фермерского хозяйства, а также экономическим и маркетинговым аспектам агробизнеса.