Цены отпустили на свободу. Чего ждать

Отмена госрегулирования цен на продовольствие - давно назревший вопрос. Дело в том, что ценовое регулирование было введено в Украине в середине девяностых годов прошлого столетия. В такой способ власть пыталась влиять на стоимость продуктов питания по всей стране. По задумке тогдашнего правительства, производители должны были декларировать свои решения о повышении цен, направляя соответствующую информацию в органы государственной власти. Но сегодня схема госрегулирования цен практически не работает. Хотя, за время своего действия она также срабатывала по-разному. К примеру, при премьере Викторе Януковиче госрегулирование цен стало не столько декларативной, сколько разрешительной процедурой.

Госрегулирование свелось к коррупции

На сегодня госрегулированию подлежат надбавки к стоимости, связанной с логистикой и транспортировкой продукции, для некоторых товаров ограничивается рентабельность и самое главное – вышеупомянутое декларирование цен. Это означает, что для повышения цены на продукты выше 1% в месяц производитель должен получить разрешение в органах местной власти и Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Все это приводит к тому, что издержки производства могут вырасти в любой момент, но соответствующие изменения в цене произойдут не сразу, а только после разрешения госорганов. Тут и появляется пресловутая коррупционная составляющая и возможность давления на бизнес. Чиновникам выгодно затягивать с решением, чтобы компания, которая несет прямые убытки, стала «более сговорчивой». Либо же выписывать штрафы тем, кто не дождался разрешения и попытался продавать товар дороже.

«Приходили, находили одну гривню, больше или меньше, и начинали их (компании - УНИАН) наказывать огромными штрафами, санкциями. Это - антикоррупционный шаг, который я думаю, будет правильно воспринят украинским бизнесом», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, аргументируя решение Кабмина по отмене госрегулирования цен.

Кстати, госрегулирование во многих аспектах зависит от местных властей, и это также усложняет работу компаниям. Продавая свою продукцию по всей стране, они сталкиваются с различными условиями контроля цен в регионах.

Но, как показывают исследования, регулирование цен никак не влияет на рост стоимости продуктов. В регионах, где цены контролируются, и там, где регулирование отсутствует, продукты стоят практически одинаково.

Таким образом, госрегулирование не приносит желаемого эффекта, а зачастую ухудшает ситуацию на рынке. Необходимость декларировать цены увеличивает коррупцию и как следствие - растут административные расходы предприятий.

«Если посмотреть динамику производства в пищевой промышленности, то рост по регулируемым категориям продуктов есть лишь в сегментах, ориентированных на экспорт. Все, что работает на внутренний рынок и подвергается регулированию, просто медленно умирает», - отметил в комментарии УНИАН член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта.

Результатом данного шага, как отмечают в правительстве, должно стать не изменение цен, а восстановление нормальных условий работы пищевой промышленности. Эта мера является ярким примером дерегуляции, направленной на создание нормальных рыночных условий путем устранения возможностей для коррупции и упрощение правил ведения бизнеса.

«В сфере дерегуляции на пищевом рынке государственное регулирование цен было наибольшей проблемой. Фактически для пищевой промышленности это по масштабу сравнимо с внедрением единого тарифа на газ для рынка добычи и поставки газа», - пояснил Кухта.

Премьер обещает реакцию. Жесткую

Те же, кто боятся роста цен после отмены государственного регулирования, могут не переживать. Во-первых, сакральный для наших граждан продукт – хлеб – решение правительства обошло стороной. Ценовое регулирование отменят для большинства круп, молочных продуктов, макаронных изделий и многого другого. Во-вторых, установлен пробный период в три месяца, на протяжении которых власти будут следить за изменением ценников.

Как отметил Гройсман, те, кто, задрав цены, попытается нажиться после отмены госрегулирования, будут наказаны. «Если бизнес поймет, что мы добросовестно подошли к тому, чтобы не давать давить на предприятия, думаю, что реакция бизнеса должна быть адекватная. Но если кто-то захочет злоупотреблять, то мы тогда будем реагировать жестко», - сказал премьер.

Направление выбрано абсолютно верное, без дерегуляции украинскую экономику ждет дальнейший застой и инвестиционный голод. Но для снятия данных барьеров государство должно подготовиться. Ведь на смену государственному контролю должны прийти рыночные механизмы, которые слабо развиты в нашей стране.

Например, производители смогут воспользоваться ситуацией и поднять цены, вступив в сговор. В таком случае в игру должен вступить Антимонопольный комитет (АМКУ), который пока не может похвастаться эффективной работой в данной сфере.

Все помнят историю, как АМКУ весной прошлого года оштрафовал крупнейших ритейлеров за картельный сговор. Расследование началось еще в 2012 году. Тогда основанием для таких действий комитета стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые привели к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания.

В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время, индекс потребительских цен в тот период вырос лишь на 13,5%.

Однако при максимальном размере штрафа в 20 млрд грн, АМКУ остановился на чуть более 200 млн грн. Такая сумма для крупнейших сетей супермаркетов, среди которых «Сильпо», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЭКО маркет», «Новус», «МЕТРО» не выглядит внушающей. Тем более, что дело до сих пор не закрыто, а перешло в судебную плоскость.

Если АМКУ будет также долго реагировать на возможные злоупотребления после отмены ценового госрегулирования, то общественность вряд ли оценит стремления власти. Хотя бизнес, конечно, обрадуется.

Также за ценами должна следить новосозданная Госпродпотребслужба, качество работы которой украинцы пока не имели возможности оценить. Между тем, достаточно вспомнить лишь прошлогодний скачок цен на гречневую крупу.

На фоне сокращающихся запасов гречки на складах, ее стоимость в розничных сетях выросла в несколько раз, дойдя до 50 грн/кг. Причем госорганы так и не выяснили, кто же был виноват: оптовые поставщики или торговые сети. Но для покупателей это не так важно, как то, что никто не был наказан, а цена начала снижаться лишь с новым урожаем.

Рынок пищевой промышленности точно необходимо избавлять от рудиментарной нормы государственного регулирования, которая лишь мешает развиваться отечественным производителям и ритейлерам, затрудняет привлечение инвестиций в отрасль.

Но сделать это без эффективно действующих регуляторов, способных обеспечить нормальное функционирование рынка, невозможно. А если рыночные механизмы работать не будут, то тогда отмена госконтроля вряд ли пойдет на пользу. Так что следующие три месяца могут быть показателем того, способна ли нынешняя власть вести Украину к свободному рынку, или советский стиль управления до сих господствует в чиновничьих кабинетах.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)