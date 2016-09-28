В Раде начинают осознавать разрушительные последствия поспешного запуска рынка земли в Украине - экономист

"Надеемся увидеть активные действия в парламенте в содействии проведения референдума", - подчеркнул он.

"Приятно, что в части парламентских украинских политиков проснулся здравый смысл и они поняли, что украинский народ является собственником земли. Обязательный референдум по поводу обращения с землей является одним из главных пунктов программы Аграрной партии Украины утвержденной 15 августа 2015. Предлагаем, чтобы депутаты поддержали аграриев в вопросе подготовки к референдуму, в частности, активной позицией в парламенте. Ведь депутаты также могут быть инициаторами всеукраинского референдума ", - сказал Скоцик.

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Вместе с тем, он отметил, что Украине нужно использовать время моратория для подготовки и внедрения цивилизованного законодательства относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, для этого хватит и двух лет, не стоит тянуть до 2022 года.

"Не нужен мораторий исключительно ради запрета. Необходимо продлить мораторий, но использовать это время для создания всего необходимого законодательства для оборота земли. Это законодательство должно гарантировать несколько ключевых вещей. Во-первых - это создание Земельного банка, который будет гарантировать сохранение качества и количества земли; будет механизмы контроля за обработкой земли и сохранением ее плодородия. И сегодня и завтра мы должны иметь те же площади такого же плодородного чернозема, как сейчас. Второе - запрет продажи земли иностранцам и чрезмерной концентрации в руках одной семьи. Третье - это надежная защита прав частной собственности каждого и все необходимые инструменты цивилизованного обращения с землей. Тогда можно говорить о таких конкретных вещах, как залог, лизинг, передача и др. Пока у нас "реформа продолжается уже 26 лет" и никак не завершится ", - сказал Скоцик.