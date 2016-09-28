Агрохолдинг Ахметова и Новинского может выйти из молочного бизнеса

Об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Скорняков.

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«На сегодняшний день, не буду скрывать, идут внутренние дебаты в компании насчет этого направления, потому что рост продуктивности – каждый год мы прибавляем процентов 20-30 в надоях – к сожалению, позволяет, в лучшем случае, работать в ноль. Я уже не говорю о том, что на этих площадях мы могли бы выращивать коммерческие культуры», - сказал Скорняков.

Он сообщил, что поголовье коров в холдинге насчитывает около 4 тыс. голов, что соответствует показателю прошлого года. Компания производит молоко экстра-класса, которое реализуется в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Гендиректор HarvEast отметил, что одной из причин ожидаемого дальнейшего снижения рентабельности производства молока может стать отмена специального режима взимания налога на добавленную стоимость для животноводов.

«Многие просто вслух не говорят, но уже режут поголовье. Если ничего не изменится и действительно будет 20% НДС, то другого выхода нет. Либо молоко должно стоить где-то 10 грн (за литр в закупке – УНИАН), но сегодня оно 6-7 грн после многих переговоров и повышений. И я говорю сейчас о молоке экстра-класса», - сказал Скорняков.

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Он также сообщил, что компания пока не планирует увеличивать земельный банк.

Как сообщал УНИАН, HarvEast Holding планирует в 2016 году увеличить валовой сбор зерновых и масличных культур на 5% по сравнению с 2015 годом, в то время как на конец сентября компания намолотила 111 тыс. тонн ранних культур и около 47 тыс. тонн.

По словам Скорнякова, на сегодняшний день компания обрабатывает более 80 тыс. га, около 17 тыс. га находится в прифронтовой зоне, а на неконтролируемой украинскими властями территории находится приблизительно 55 тыс. га. К последним компания доступа не имеет.

В апреле HarvEast продал свои активы во временно оккупированном Крыму. На полуострове у холдинга было около 20 тыс. га земли. Основные культуры, выращиваемые там – это пшеница и подсолнечник. Доля урожая с крымских активов компании составляла 10% от общего объёма.

Справка УНИАН. HarvEast Holding создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство и молочное животноводство. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.