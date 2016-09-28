Минагропрод инициирует введение ряда дотаций малым и средним агропроизводителям

Министерство аграрной политики и продовольствия предложило Общественному совету при ведомстве согласовать предоставление дотаций в 2017 году малым и средним производителям гречихи и ржи в сумме 5-6 тысяч гривень на 1 га, а производителям зеленых кормов – 10-12 тысяч гривень на 1 га.

Как сообщила пресс-служба ассоциации "Аграрный союз Украины", это предложение высказал директор департамента финансово-кредитной политики Минагропрода Баграт Ахиджанов в ходе публичного обсуждения порядка распределения бюджетных средств в 2017 году.

"По состоянию на 28 сентября 2016 года Министерство аграрной политики предлагает путем предоставления дотаций малому производителю (до 1000 га) удешевить производство нишевых культур - ржи и гречки, порядка 5-6 тысяч гривень/га; оказать поддержку отрасли животноводства через удешевление производства кормовых культур (зеленые корма), порядка 10-12 тысяч гривень/га", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предложил Верховной Раде утвердить госбюджет на 2017 год с учетом расходов на финансовую поддержку сельхозпроизводителей в сумме 2,97 миллиарда гривень, а также 300 миллионов гривень на программу компенсации кредитов для сельхозпроизводителей, 75 миллионов гривень – на господдержку развития хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников, 210 миллионов гривень – на поддержку животноводства.

Общая сумма расходов Министерства аграрной политики и продовольствия, включая вышеупомянутые программы поддержки сельхозпроизводителей, предусмотрена на уровне 7,43 миллиарда гривень, из которых расходы на аппарат министерства составляют 4 миллиарда гривень.