Молдова запретила ввоз свинины из Украины

Об этом сообщает государственное информагентство Молдовы "Молдпрес".

Решение принято по итогам созванного 27 сентября премьер-министром Павлом Филипом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Республики Молдова.

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Документ предусматривает, в частности, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.