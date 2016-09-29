Беларусь "помогает" соседям пережить эмбарго: поставила в Россию яблок в пять раз больше, чем собрала

В 2015 году импорт яблок из Беларуси в Россию в пять раз превысил собранный в республике урожай. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский, сообщает «Лента.ру».

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По его словам, запрещенные к ввозу в Россию продукты зарубежных стран нередко поставляются по поддельным сопроводительным и фитосанитарным документам, в том числе и под видом белорусских товаров. «В 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Беларуси урожай», — сказал Малиновский.

Ситуацию усугубляет то, что на границе России и Беларуси не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров, отметил заместитель генерального прокурора.

Продовольственное эмбарго против стран Евросоюза, Канады, США и Австралии было введено Москвой в 2014 году в ответ на антироссийские санкции.