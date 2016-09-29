СНБО на ближайшем заседании рассмотрит вопрос борьбы с чумой свиней - Минагропрод

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос борьбы с эпидемией чрезвычайно опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) – на ближайшем заседании, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

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«Мы посещали секцию животноводства (на аграрной выставке – УНИАН), нет у нас сегодня свиней на выставке. Я поднял этот вопрос. Я думаю, что на ближайшем заседании СНБО этот вопрос будет решен», - сказал Кутовой.

По словам министра, противоэпизоотическая комиссия активно проводит меры по борьбе с распространением заболевания.

«Было внеочередное совещание, которое провел первый вице-премьер-министр вместе со мной, селекторное (совещание – УНИАН) вместе с руководителями областей, уже определенные шаги делаются», - отметил Кутовой.

Он подчеркнул, что решением ситуации могут быть шаги по ускорению и облегчению процедуры предоставления компенсации за изъятых животных, а также по упрощению доступа ветеринаров во дворы хозяйств.

«Первоочередные мероприятия, это, конечно, перекрытие перемещения живого веса из области в область, также осуществление цивилизованного забоя на бойнях и фактически уменьшение подворного забоя», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября правительство Республики Молдова приняло решение о временном запрете на ввоз свинины и фуражного сырья из Украины, чтобы ограничить возможности для распространения АЧС. Ранее аналогичные меры приняла Армения.

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.