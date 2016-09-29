В России хотят снизить цену на водку почти в два раза

Министерство экономического развития Российской Федерации выступает с предложением со следующего года снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей, а минимальную стоимость поллитровой бутылки водки с нынешних 190 рублей до 136.

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Как рассказал заместитель главы МЭР Олег Фомичев, соответствующие предложения направлены в министерство финансов, передает Прайм.

"Мы предлагаем снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей, а минимальную стоимость бутылки водки - до 136 рублей. ... Мы свои предложения в адрес Минфина уже направили", - отметил чиновник.

Минпромторг РФ в свою очередь считает оптимальной минимальную цену на водку - 100 рублей. В докладе ведомства, на которое ссылался телеканал RT, в частности, есть выводы о том, что объем потребления алкоголя "не является значимым фактором для здоровья нации" и не влияет на среднюю продолжительность жизни граждан РФ.

Напомним, что вчера заместитель министра финансов России Илья Трунин рассказал о том, что акцизы на алкоголь в стране в 2018-2019 годах будут повышаться на уровень инфляции, а в следующем 2017 году индексация запланирована так, как это предусмотрено НК.