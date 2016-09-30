Украинские заводы уже произвели 337 тысяч тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения произвели 337,1 тыс. тонн сахара, что составляет около 18% от прогнозируемого Министерством аграрной политики и продовольствия общего объема производства сахара в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017).

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

«С начала сезона сахароварения заводы переработали 2,86 млн тонн сахарной свеклы, из которых произвели 337,1 тыс. тонн сахара», - говорится в сообщении.

Также в ассоциации отметили, что на 29 сентября в Украине работает 32 сахарных завода.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует стабильность рынка сахара в 2016-2017 МГ. В этом году украинские заводы произведут 1,8-1,85 млн тонн сахара.

Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 млн тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 млн тонн.

В текущем 2016-2017 МГ квоты на производство сахара в Украине получили 44 завода против 37 в прошлом сезоне.