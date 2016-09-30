Минагропрод ожидает рекордного экспорта зерна - более 40 миллионов тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017) до более чем 40 млн тонн с 39,8 млн тонн, озвученных ранее.

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Об этом на совещании в министерстве сообщил глава Минагропрода Тарас Кутовой.

"Никаких угроз по продовольственной безопасности страны не существует. Общий объем экспорта по 2016-2017 году планируем, что составит более 40 млн тонн", - сказал Кутовой.

Министр отметил, что это будет рекордный показатель за историю независимости Украины.

Он также сообщил, что с начала текущего МГ зернотрейдеры отправили на внешние рынки 10 млн тонн зерна, что на 0,5 млн тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года.