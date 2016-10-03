Минагропрод совместно с корейской компанией намерены обновить сельхозтехнику в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и корейская многоотраслевая компания Posco Daewoo намерены совместно реализовать проект по обновлению парков сельскохозяйственной техники малых и средних производителей в нашей стране.

Как сообщила пресс-служба Минагропрода, соответствующий протокол о намерениях подписали заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева и старший исполнительный вице-президент Posco Daewoo Ким Сонгю.

"Подписанием протокола стороны соглашаются разработать совместную программу по обеспечению новейшей сельскохозяйственной техникой малых и средних сельскохозяйственных производителей в Украине. Программа поможет сделать важный вклад в стабилизацию и последовательное развитие ее агропромышленного комплекса", - цитирует Трофимцеву пресс-служба.

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Согласно сообщению, следующим шагом в сотрудничестве по данному направлению должно стать создание совместной рабочей группы, которая будет сформирована из компетентных специалистов обеих сторон и профильных ассоциаций Украины. Рабочая группа определит условия, необходимые для запуска программы, и подготовит перечень необходимой сельскохозяйственной техники. Также специалисты займутся поиском подходящего украинского партнера для реализации программы и подготовят проект договора с ним относительно сроков и условий реализации проекта. Предположительные даты начала и завершения программы не указываются.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в январе-июне 2016 года увеличили закупку сельхозтехники на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,87 тысячи единиц, а расходы на приобретение данного оборудования выросли на 80% – до 4,5 миллиарда гривень.

Эксперты отмечают, что производство сельскохозяйственной техники в Украине в последние три года стремительно растет в результате вынужденной переориентации аграриев на дешевую украинскую технику из-за неблагоприятных экономических условий. В частности, в первом полугодии 2016 года в Украине было произведено 768 дисковых борон, 1,98 тысячи сеялок и 2,27 тысячи культиваторов, что на 68%, 46% и 25% соответственно превышает аналогичные показатели прошлого года.