На повышение цен больше влияют налоги, чем отсутствие госрегулирования - Скоцик

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик во время пребывания в Виннице комментируя намерения правительства сократить количество социальных продуктов, на которые распространяется государственное регулирование цен, а в перспективе вообще отказаться от госрегулирования.

«Классически для регулирования цены используют товарные или денежные интервенции. Например, в случае повышения цены на какой-то продукт, государство выставляет этот продукт на рынок дешевле, или предоставляет дотацию для продавцов продукта в денежной форме, чтобы те могли снизить цену и таким образом опустить ценовое предложение на рынке. Для этого есть Государственный резервный фонд, Аграрный фонд и многие другие инструменты. Однако в течение последних 5-7 лет мы не видели реального влияния этих инструментов на рынок. Поэтому госрегулирование это больше миф. Оно не влияет на цены. Настоящее отмены госрегулирования является лишь констатацией факта отсутствия такого регулирования », - отметил Виталий Скоцик.

Вместе с тем председатель Аграрной партии отметил, что повышение цен может спровоцировать неразумная налоговая политика.

«Гораздо большей угрозой является неразумная налоговая политика. Когда производство душат налогами, оно сокращается. Уменьшается количество товаров. Растет их цена. Сегодня усиливается давление на агрария и именно это может спровоцировать резкий рост цены на продукты питания. Против такой политики 4 октября аграрии и выходят на акцию протеста под Верховную Раду и во всех областных центрах Украины. Перестаньте давить агрария налогами и будет работать экономика - это намного действеннее, чем государственное регулирование », - отметил Виталий Скоцик.