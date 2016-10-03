Запуск рынка земли в Украине раскроет значительный потенциал для экономического роста - отчет МВФ

Об этом говорится в отчете ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, опубликованного на сайте организации.

«Использование значительного массива сельскохозяйственной земли во много ограничено существующим законодательством, запрещающим собственникам земельных наделов продавать землю более эффективным хозяевам или использовать ее в качестве залога под кредиты, - говорится в отчете. - Изменения в законодательство позволят открыть возможность для проведение земельных сделок, что принесет государству экономические выгоды, доходы и налоговые поступления».

Читайте такжеАграрии считают, что Украина пока не готова к открытию рынка земли

При этом в документе отмечается, что земельное законодательство Украина должна была подготовить еще к середине сентября текущего года, однако теперь эта рекомендация стала новым маяком выполнения программы реформ.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года утвердил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины объемом 17,5 млрд долл. По этой программе Украина получила три транша общим объемом 7,6 млрд долл. Выполнение программы реформ МВФ позволяет нашей стране рассчитывать не только на кредитные деньги Фонда, но также на другие кредитные ресурсы - от Всемирного банка, а также правительств ЕС и США.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Вместе с тем эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу земель сельхозназначения. Одни считают, что мараторий создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.