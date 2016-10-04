УКРОП требует сохранить мораторий на продажу земель сельхозназначения и налоговые льготы для аграриев (фото)

В акции, которая началась в 9.00 4 октября на площади возле Верховной Рады Украины, принимают участие народные депутаты Украины от УКРОПа Тарас Батенко, Валентин Дидыч, Ирина Констанкевич, укроповцы из разных регионов, в частности, депутаты местных советов Киевской области, активисты из Черниговской и Черкасской областей.

Они пришли с партийными флагами и лозунгами «Патриоты – за родную землю!», «Сельскому хозяйству – инвестиции, а не налоговый грабеж!», «Сельхозземля – национальное достояние!», «Нет – распродаже земли иностранцам!», «Льготы для села – инвестиции в благосостояние нации!» «Нет – отмене льгот для аграриев в угоду МВФ!».

Представители УКРОПа отмечают, что украинские фермеры и крестьяне имеют право полноценно пользоваться и распоряжаться украинскими черноземами, а земля сельскохозяйственного назначения должна быть признана национальным достоянием Украины. «Но украинская власть ведет целенаправленную политику уничтожения сельского товаропроизводителя. Отмена налоговых льгот, отказ от специального режима возмещения НДС вместе с введением рынка земли, которое может произойти уже в следующем году, лишат отечественных сельхозпроизводителей возможности выпускать качественную продукцию и конкурировать с иностранными компаниями», – сказано в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте.

По словам укроповцев, рынок земли перечеркивает перспективы для 39 тыс. фермерских и свыше 4 млн личных крестьянских хозяйств в Украине. В результате, объем производства овощей и фруктов уменьшится на 80%, мяса – на 40%, молока – на 80%. Это приведет к подорожанию продуктов питания на внутреннем рынке, в то время как крупные корпорации будут выращивать только высокорентабельные культуры – гречиху, рапс, сою.

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Поэтому в партии требуют продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с введением отдельных механизмов предотвращения «серых» схем обращения земли (эмфитевзис). Рынок земли, считают укроповцы, можно вводить только после законодательно закрепленных ограничений по количеству земли, которая может быть продана в одни руки, и невозможности продажи угодий иностранцам.

Также в УКРОПе настаивают на восстановлении налоговых льгот и специального режима взимания НДС, прежде всего, для животноводства, выращивания сахарной свеклы, овощеводства, садоводства и виноградарства. Кроме того, среди требований – пересмотр арендных отношений в интересах граждан-собственников земельных паев, соблюдение принципа «Используй или потеряешь» в отношении земель сельскохозяйственного назначения, привлечение инвестиций в сельское хозяйство с использованием механизмов долгосрочной целевой аренды и государственная поддержка создания и развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов с целью выхода на рынок конкурентной продукции малых и средних товаропроизводителей.

«Украинская земля – наше национальное достояние, и пришло время подтвердить это не только словом, но и делом. Мы не должны допустить, чтобы наши черноземы попали в руки иностранцев или дельцов, которые будут заботиться только о собственной выгоде. Патриоты – за родную землю!», – отмечают представители «Украинского объединения патриотов».