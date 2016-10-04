Власть должна прекратить налоговый грабеж аграриев и не допустить роста цен – экономист

Власть должна отказаться от грабительской налоговой политики, что приводит к падению экономики и рост цен на продукты, иначе Украину ждет социальный взрыв. С такими требованиями в Киеве и во всех регионах 4 октября началась Всеукраинская забастовка аграриев "Вернем деньги селу – накормим страну!"

На митинге перед Верховной Радой выступили фермеры, предприниматели, политики, руководители местных органов власти, представители молодежи и старшего поколения. На въездах в областные центры также собрались тысячи аграриев с сельскохозяйственной техникой, выставленной вдоль дорог. Люди держали плакаты с лозунгами: "Растут налоги – растут цены", "Нет – росту цен!", "Задушат аграриев – задохнется вся страна!"

"Сегодня тысячи людей вышли на трассы и площади городов не за себя, а за достойную жизнь для всего народа. Мы требуем прекратить налоговый грабеж аграриев, который приводит к обвалу производства и повышению цен на продукты. Эта проблема касается каждого украинца и продовольственной безопасности страны", – подчеркнул председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

"Из-за необдуманных налоговых изменений за последние полтора года фискальная нагрузка на аграрный производителя выросла в 41 раз. Вследствие отмены специального режима НДС аграрный сектор потерял только за прошлый год 20 миллиардов гривень оборотных средств. Предприниматели, которые производят продукты питания – прежде всего мясо и молоко, работают на грани банкротства", – объясняет Виталий Скоцик.

За более чем двойной рост тарифов и цен более 80% украинцев уже оказались за чертой бедности и начали экономить на продуктах. Если власть не изменит экономическую политику, дальнейшее падение уровня жизни приведет к социальному взрыву, – считают участники забастовки.

По их подсчетам, новый рост тарифов и сохранение нынешней системы налогообложения агросектора повлекут за собой очередной скачок цен – еще на 40-50%. Уже в ближайшее время литр молока может подорожать на 6-8 гривень, 200 граммов масла – на 10-15 гривень, килограмм свинины или говядины – на 40 гривен, буханка хлеба – на 4 гривни.

Виталий Скоцик продемонстрировал две корзины с набором продуктов: в одном – то, что украинцы могут купить сегодня в соответствии с государственными стандартами потребительской корзины. В другом – то, что будет доступным после принятия бюджета на 2017 год. Товаров в нем в два с половиной раза меньше, поскольку покупательная способность граждан падает, а цены растут.

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Участники забастовки планируют принять резолюцию и передать ее высшему руководству государства Председателю Верховной Рады, Президенту Украины и Премьер-министру Украины. В документе высказаны главные требования, которые власть должна выполнить, чтобы остановить падение производства и не допустить дальнейшего роста цен.

В частности, речь идет о законопроекте 3851-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозпроизводителей". Также бастующие требуют вернуть систему налогообложения аграрного сектора, которая действовала до 1 января 2015 года.

"Восстановление налоговой системы, что стимулирует производство, позволит агропроизводителям развивать свое дело, создавать рабочие места и обеспечивать страну доступными продуктами питания", - акцентировал Виталий Скоцик.

Чтобы привлечь внимание народных депутатов, во время акции перед парламентом забастовщики провели флешмоб: из больших тюков сена выложили цифры 3851-1 – номер законопроекта, который сейчас крайне необходим для спасения страны. Номер законопроекта размером 12 метров изложены перед окнами парламента, чтобы хорошо видели народные избранники. Митингующие выкрикивают: "Солома горит лучше, чем шины!"