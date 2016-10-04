Минагропрод проводит проверки на Харьковщине в связи со смертями из-за отравления алкоголем

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проводит проверки предприятий - реализаторов алкоголя в Харьковской области в связи с участившимися случаями смерти от отравления фальсифицированным спиртным, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой на своей странице в Facebook.

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«Минагропрод уже проводит проверки. Совместно со специалистами Госпродпотребслужбы детально расследуем случаи отравлений алкогольными напитками в Харьковской области и обследуем субъекты хозяйствования, в которых реализовывался суррогат», - написал министр.

Он подчеркнул, что министерство готово всецело содействовать работе правоохранительных органов в расследовании случаев отравлений и смерти.

Кутовой также сообщил, что мощности государственного монополиста спиртовой и ликеро-водочной промышленности компании «Укрспирт» не позволяют производить метиловый спирт, который и содержался в фальсифицированном алкоголе. В то же время министр подчеркнул, что приватизация этого госпредприятия для ликвидации коррупционных схем, которые сейчас реализуются на рынке спирта, является обязательной.

«По «Укрспирту». Его предприятия технологически не имеют возможности производить метиловый спирт, из которого был сделан ядовитый контрафакт. Но моя позиция остается неизменной: приватизация для «Укрспирта» - обязательна. Те коррупционно-теневые схемы, которые действуют там сейчас, должны быть уничтожены. Нами подготовлен соответствующий законопроект, ждем плодотворного голосования депутатов Верховной Рады», - написал Кутовой.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.

На утро 4 октября количество отравившихся фальсифицированным алкоголем возросло до 85, зарегистрировано 42 смерти.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.