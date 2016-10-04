Аграрии требуют вернуть спецрежим ПДВ, чтобы сохранить низкие цены на продукты

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие представители сельскохозяйственных предприятий со всей страны, а также представители Аграрной партии Украины, глава которой Виталий Скоцик в своем выступлении перед бастующими отметил, что аналогичные акции проходят во всех регионах страны. Нынешняя всеукраинская забастовка является уже восьмой с июня 2015 года.

«Надеюсь нас услышат хотя бы сегодня. Наши требования очень простые. Мы требуем, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроект №3851-1. Это вернет более 20 млрд грн оборотных средства в агросектор, позволит производителю создать перерабатывающие заводы и сохранить приемлемый уровень цен на продукты питания. Резкое повышение цен на продукты питания — это главная угроза. Если аграриев переведут на общую систему налогообложения и не вернут спецрежим НДС, то же молоко подорожает на 6-8 грн за литр, масло - на 10-15 за 200 грамм, мясо - 30-40 грн за килограмм. Для простого украинца эти продукты станут недоступными. Аграрии вышли не за себя, а за весь народ, который не переживет этого ценового удара», - сказал Виталий Скоцик.

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Он также отметил, что сельхозпроизводители требуют изменить проект государственного бюджета на 2017 год с учетом возврата к спецрежиму НДС и к тому варианту упрощенной системы налогообложения для аграриев, который действовал в начале 2015 года.

«Мы требуем вернуть ту систему налогообложения, которая успешно работала 17 лет с 1998 до 2015 года. Это уникальный антикорупционный механизм, который позволил подняться агросектору. Теперь он создает 41 % экономики и каждый второй доллар. НДС накапливался на спецсчетах и вкладывался в переработку сельхозпродукции. Все происходило автоматически без участия чиновника. Это не льготы — это инструмент инвестиции в условиях, когда у государства нет денег, а иностранные инвесторы не идут. Эта система гарантировала доступные цены на продукты, рабочие места, доходы населения. Мы не требуем льгот. Мы просим не мешать. Эта система должна лечь в основу бюджета 2017 года. Логика простая. Растут налоги — растут цены. Низкие налоги — доступные цены. Аграрии готовы платить налоги и платят их, но они не позволят грабить украинца», - сказал Виталий Скоцик.

Как сообщал УНИАН, последние изменения в Налоговый кодекс были приняты в конце декабря прошлого года. Верховная Рада частично отменила спецрежим НДС для сельхозпроизводителей, которым они пользовались с 1990-х годов и который давал им возможность сохранять весь начисленный НДС на своих счетах. Сейчас все аграрии платят в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. По договоренности с Международным валютным фондом эта льгота будет полностью отменена с 2017 года.

Законопроект №3851-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозтоваропроизводителей» был внесен в парламент 4 февраля 2016 года. Его авторы предлагают возобновить спецрежим взимания НДС до 2018. Также законопроект предлагает создание единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС в порядке очередности поступления заявлений от предприятий.

Справка УНИАН. Аграрная партия создана в 1996 году. Виталий Скоцик был избран председателем Аграрной партии в сентябре 2014 года. До этого Скоцик занимал должность заместителя главы Аграрной партии и входил в президиум этой политической силы.