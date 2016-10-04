Глава Минагропрода хочет ликвидировать "Аграрный фонд"

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой предлагает увеличить финансирование мероприятий по борьбе и профилактике заразных заболеваний животных, проводимых Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, за счет средств, предусмотренных на поддержку Государственного специального бюджетного учреждения (ГСБУ) «Аграрный фонд».

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Об этом министр сообщил в ходе конференции сельхозпроизводителей в Киеве.

«Я бы хотел, чтобы те средства, которые предусмотрены на поддержку ГСБУ «Аграрный фонд», были направлены именно на эти цели (проведение противоэпизоотических мероприятий – УНИАН). Для того, чтобы это произошло, Министерство агрополитики зарегистрировало законопроект, который предлагает такую структуру (ГСБУ «Аграрный фонд» – УНИАН) ликвидировать. Я считаю, что для аграрной политики он абсолютно не нужен», – сказал Кутовой.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года Государственная финансовая инспекция Украины предложила ликвидировать спецучреждение «Аграрный фонд» по результатам ревизии, которая показала, что организация не выполняет возложенные на нее функции. По словам бывшего министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, с начала своего существования «Аграрный фонд» не провел ни одной товарной или финансовой интервенции. Несколько соответствующих операций были совершены только на протяжении последних двух лет, но, как отметил министр, большинство из них – с нарушением законодательства.

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 55 случаев заражения животных чрезвычайно опасным вирусным заболеванием – африканской чумой свиней (АЧС), в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.